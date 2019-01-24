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14:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» подписал футболиста сборной Армении

Кызылординский «Кайсар» подписал контракт с 25-летним нападающим сборной Армении Тиграном Барсегяном, сообщает официальный сайт клуба.

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Ранее хавбек играл за армянские «Бананц», «Мика», «Гандзасар» и македонский клуб «Вардар».

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В составе «Вардара» он провел 68 матчей, забил 22 гола и отдал 11-и результативных передач.

Также на счету нападающего два мяча в 12 матчах за сборную Армении.

«Кайсар» в минувшем чемпионате Казахстана занял пятое место.

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