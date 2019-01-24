«Кайсар» подписал футболиста сборной Армении
Кызылординский «Кайсар» подписал контракт с 25-летним нападающим сборной Армении Тиграном Барсегяном, сообщает официальный сайт клуба.
Кызылординский «Кайсар» подписал контракт с 25-летним нападающим сборной Армении Тиграном Барсегяном, сообщает официальный сайт клуба.
Ранее хавбек играл за армянские «Бананц», «Мика», «Гандзасар» и македонский клуб «Вардар».
В составе «Вардара» он провел 68 матчей, забил 22 гола и отдал 11-и результативных передач.
Также на счету нападающего два мяча в 12 матчах за сборную Армении.
«Кайсар» в минувшем чемпионате Казахстана занял пятое место.