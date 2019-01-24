«Забыл, как сажать»: последний пост пилота пропавшего самолета

Источник: AP 2019

Стали известны новые подробности о пропаже самолета с Эмилиано Салой на борту — самым дорогим футболистом в истории клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кардифф Сити».

Полиция Гернси — острова, на котором воздушное судно запрашивало посадку перед тем, как была потеряна связь, — сообщила, что на борту находились только два человека: футболист и пилот.

Личность пилота также была установлена — это 60-летний британец Дэвид Ибботсон.

По информации The Mirror, Ибботсон работал инженером по газовому хозяйству, однако имел большой опыт в пилотировании легких самолетов, поскольку часто занимался тем, что доставлял любителей прыжков с парашютом на нужную высоту.

В фейсбуке Дэвида можно найти фотографию с одним из таких парашютистов.

Но в его последней записи в социальной сети указывается, что мужчина «немного забыл», как пользоваться системой обеспечения посадки по приборам (он назвал ее ILS — instrument landing system).

Эта система позволяет посадить самолет, используя данные специального радионавигационного оборудования.

Можно также посадить воздушное судно визуально, ориентируясь на естественную линию горизонта, взлетно-посадочную полосу и вообще все, что видит пилот. Судя по всему, именно таким способом Ибботсон обычно и пользовался.

Один из друзей пилота в фейсбуке написал в комментариях, что «не может поверить» в то, что Дэвид забыл о правилах использования ILS. В ответ Ибботсон отметил, что «лучше лететь немного выше, чем ниже».

Возможно, британец имел в виду, что не хотел опираться на показания ILS и предпочитал вести самолет выше глиссады — оптимальной траектории полета самолета при заходе на посадку, которая может высчитываться приборами.

Стоит отметить, что, если самолет идет не по глиссаде, под слишком острым углом, то врезается в землю, а при недостаточно крутом угле — пролетает мимо точки посадки.

В «Кардифф Сити» уже прокомментировали такой выбор пилота для перелета новичка клуба.

«Мы поговорили с игроком и спросили, хочет ли он, чтобы мы организовали его перелет в Кардифф. Честно говорю: это была бы платная услуга. Эмилиано отказался от нашей помощи и сам решал этот вопрос, — сказал менеджер валлийского клуба Мехмет Далман. — Не могу сказать, кто именно нанял пилота для этого рейса, потому что мы не имели к этому отношения. Точно лишь то, что это не “Кардифф Сити”».

Поисково-спасательная операция проводится уже третий день. Существует несколько версий развития трагических событий.

По информации The Sun, причиной пропажи легкомоторного самолета могло стать обледенение крыльев. Об этом якобы могла свидетельствовать тряска, о которой сообщал игрок в своем последнем сообщении, и его предположения о том, что самолет разваливается.

Напомним, незадолго до окончательной потери связи Эмилиано написал в чат мессенджера друзьям, что ему «очень страшно».

«Привет, парни, как дела? Я без сил. Я переделал кучу дел в Нанте, а сейчас лечу в Кардифф на самолете, который, кажется, вот-вот развалится. Завтра все начнется, днем я приступлю к тренировкам с новой командой. Поглядим, что получится. Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, пошлют ли они кого-нибудь на поиски, ведь найти меня невозможно. Боже, как же страшно», — приводит издание Ole текст сообщения.

Полиция острова Гернси проинформировала об еще четырех версиях событий.

«Первая: они высадились в другом месте, но не вышли на связь. Вторая: они приземлились на воду, были подобраны проходящим кораблем, но не вышли на связь. Третья: они приземлились на воду и перебрались в спасательный плот, который, как мы знаем, был на борту. Четвертая: самолет развалился при соприкосновении с водой, оставив их в море», — гласит заявление в твиттере правоохранительных органов.

Ранее стало известно об обнаружении обломков самолета, которые предположительно принадлежат пропавшему воздушному судну.

«Мне сообщили, что в море были найдены подушка, ярко-оранжевый предмет, коробка и множество элементов белого цвета, плавающих рядом с изогнутым куском металла. На место обнаружения обломков была направлена спасательная лодка», — приводит RMC слова офицера спасательной группы Джона Фитцджеральда.

Тем не менее поиски продолжаются. Британский отдел по расследованию авиационных происшествий сообщил, что работает совместно с властями Франции, Аргентины и даже США.

Отмечается, что самолет с Эмилиано вряд ли был оснащен бортовым самописцем (так называемый черный ящик), который фиксирует основные параметры полета, показатели работы всех систем судна, а также переговоры экипажа, и является необходимым при расследовании авиакатастроф.

Дело в том, что на одномоторных самолетах иметь самописец не обязательно — во многом из-за его внушительного веса. Таким образом, даже при обнаружении борта вряд ли удастся точно восстановить хронологию печальных событий.