«Забыл, как сажать»: последний пост пилота пропавшего самолета
Была раскрыта личность пилота пропавшего над
Была раскрыта личность пилота пропавшего над
Стали известны новые подробности о пропаже самолета с Эмилиано Салой на борту — самым дорогим футболистом в истории клуба Английской
Полиция Гернси — острова, на котором воздушное судно запрашивало посадку перед тем, как была потеряна связь, — сообщила, что на борту находились только два человека: футболист и пилот.
Личность пилота также была установлена — это 60-летний британец Дэвид Ибботсон.
По информации The Mirror, Ибботсон работал инженером по газовому хозяйству, однако имел большой опыт в пилотировании легких самолетов, поскольку часто занимался тем, что доставлял любителей прыжков с парашютом на нужную высоту.
В фейсбуке Дэвида можно найти фотографию с одним из таких парашютистов.
Но в его последней записи в социальной сети указывается, что мужчина «немного забыл», как пользоваться системой обеспечения посадки по приборам (он назвал ее ILS — instrument landing system).
Эта система позволяет посадить самолет, используя данные специального радионавигационного оборудования.
Можно также посадить воздушное судно визуально, ориентируясь на естественную линию горизонта,
Один из друзей пилота в фейсбуке написал в комментариях, что «не может поверить» в то, что Дэвид забыл о правилах использования ILS. В ответ Ибботсон отметил, что «лучше лететь немного выше, чем ниже».
Возможно, британец имел в виду, что не хотел опираться на показания ILS и предпочитал вести самолет выше глиссады — оптимальной траектории полета самолета при заходе на посадку, которая может высчитываться приборами.
Стоит отметить, что, если самолет идет не по глиссаде, под слишком острым углом, то врезается в землю, а при недостаточно крутом угле — пролетает мимо точки посадки.
В «Кардифф Сити» уже прокомментировали такой выбор пилота для перелета новичка клуба.
«Мы поговорили с игроком и спросили, хочет ли он, чтобы мы организовали его перелет в Кардифф. Честно говорю: это была бы платная услуга. Эмилиано отказался от нашей помощи и сам решал этот вопрос, — сказал менеджер валлийского клуба Мехмет Далман. — Не могу сказать, кто именно нанял пилота для этого рейса, потому что мы не имели к этому отношения. Точно лишь то, что это не “Кардифф Сити”».
По информации The Sun, причиной пропажи легкомоторного самолета могло стать обледенение крыльев. Об этом якобы могла свидетельствовать тряска, о которой сообщал игрок в своем последнем сообщении, и его предположения о том, что самолет разваливается.
Напомним, незадолго до окончательной потери связи Эмилиано написал в чат мессенджера друзьям, что ему «очень страшно».
«Привет, парни, как дела? Я без сил. Я переделал кучу дел в Нанте, а сейчас лечу в Кардифф на самолете, который, кажется,
Полиция острова Гернси проинформировала об еще четырех версиях событий.
«Первая: они высадились в другом месте, но не вышли на связь. Вторая: они приземлились на воду, были подобраны проходящим кораблем, но не вышли на связь. Третья: они приземлились на воду и перебрались в спасательный плот, который, как мы знаем, был на борту. Четвертая: самолет развалился при соприкосновении с водой, оставив их в море», — гласит заявление в твиттере правоохранительных органов.
Ранее стало известно об обнаружении обломков самолета, которые предположительно принадлежат пропавшему воздушному судну.
«Мне сообщили, что в море были найдены подушка,
Тем не менее поиски продолжаются. Британский отдел по расследованию авиационных происшествий сообщил, что работает совместно с властями Франции, Аргентины и даже США.
Отмечается, что самолет с Эмилиано вряд ли был оснащен бортовым самописцем (так называемый черный ящик), который фиксирует основные параметры полета, показатели работы всех систем судна, а также переговоры экипажа, и является необходимым при расследовании авиакатастроф.
Дело в том, что на одномоторных самолетах иметь самописец не обязательно — во многом
Эльвира Ондар