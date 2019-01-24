Новичок КПЛ объявил о переходе игрока «Кайрата»
«Окжетпес» договорился о переходе защитника алматинского «Кайрата» Нурлана Даирова, сообщает официальный сайт кокшетауского клуба.
«Окжетпес» договорился о переходе защитника алматинского «Кайрата» Нурлана Даирова, сообщает официальный сайт кокшетауского клуба.
23-летний игрок полетит вместе с «синегорцами» на вторые сборы, которые стартуют 25 января и продлятся по 8 февраля.
В сезоне-2018 Даиров в составе «Откжепеса» выиграл первую лигу Казахстана, завоевав путевку в
Добавим, что в 2016 году Даиров провел три матча за родной «Кайрат» в КПЛ. Ранее он вызывался в юношескую сборную Казахстана (U-19).