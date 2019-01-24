Новичок КПЛ объявил о переходе игрока «Кайрата»

23-летний игрок полетит вместе с «синегорцами» на вторые сборы, которые стартуют 25 января и продлятся по 8 февраля.

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В сезоне-2018 Даиров в составе «Откжепеса» выиграл первую лигу Казахстана, завоевав путевку в премьер-лигу. Защитник сыграл 29 матчей и забил один гол.