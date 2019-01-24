Обладатель Кубка Германии с 11 сезонами в бундеслиге рассказал о предложении из Казахстана

«У меня все еще нет клуба после ухода из “Мюнхена-1860”, — говорит Бениш. — Я слишком сильно доверял своему бывшему агентству, но оно ничего не сделало. Потом были некоторые предложения, например из Казахстана, но я не хотел их принимать. В итоге время пролетело незаметно. Я самостоятельно поддерживаю форму. К сожалению, тренироваться с клубом бундеслиги не представляется возможным. У меня есть тренер по фитнесу, я в хорошей форме и готов играть в любое время. В прошлом году я провел два товарищеских матча за венскую “Аустрию”, но переход не состоялся из-за перебора легионеров в клубе. У меня тяжелая ситуация, но я не могу понять ее причины. Я все еще способен играть в бундеслиге, но здесь не ищут опытных игроков — не могу понять, почему нет предложений. Я не думаю о завершении карьеры, хотя многие на моем месте уже бы сдались. Я снова буду играть в футбол и уверен, что скоро у меня будет команда. Из “Вердера” я общаюсь с Клаудио Писсаро. Время от времени мы переписываемся с ним. Клаудио уже 40 лет, а он все еще действующий игрок и доказывает, что в футболе возможно все».