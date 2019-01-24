Обладатель Кубка Германии с 11 сезонами в бундеслиге рассказал о предложении из Казахстана
Бывший защитник сборной Польши Себастьян Бениш в интервью Bild рассказал о предложениях из Казахстана.
Бывший защитник сборной Польши Себастьян Бениш в интервью Bild рассказал о предложениях из Казахстана.
C 2005 по 2016 год левый защитник отыграл 11 сезонов в бундеслиге за «Шальке», «Вердер» и «Байер». В мае 2017 года поляк покинул «Мюнхен-1860» после 14 игр во второй бундеслиге и с тех пор не может найти клуб.
В активе 31-летнего Бениша — четыре гола и 14 ассистов в 124 матчах бундеслиги. В 2009 году с «Вердером» он выиграл Кубок Германии и дошел до финала Кубка УЕФА, а с молодежной сборной Германии стал чемпионом Европы.
«У меня все еще нет клуба после ухода из “Мюнхена-1860”, — говорит Бениш. — Я слишком сильно доверял своему бывшему агентству, но оно ничего не сделало. Потом были некоторые предложения, например из Казахстана, но я не хотел их принимать. В итоге время пролетело незаметно. Я самостоятельно поддерживаю форму. К сожалению, тренироваться с клубом бундеслиги не представляется возможным. У меня есть тренер по фитнесу, я в хорошей форме и готов играть в любое время. В прошлом году я провел два товарищеских матча за венскую “Аустрию”, но переход не состоялся
Отметим, что Бениш родился в Польше в немецкой семье, а в Германии живет с младенческого возраста. В 2010 году футболист решил выступать за Польшу, за которую провел 14 матчей, в том числе три — на Евро-2012.