Двукратный чемпион Англии в составе «Челси» стал игроком «Мидлсбро»

Как сообщается, 31-летний полузащитник сборной Нигерии подписал с «Боро» краткосрочный контракт, точные сроки которого не разглашаются, и будет играть за команду в футболке с номером 2.
В «Мидлсбро» Оби Микел перешел на правах свободного агента, так как его соглашение с китайским «Тяньцзинь Тэда» истекло в ноябре 2018 года.
Оби Микел выступал за «Челси» с 2006 по 2017 годы и провел за лондонцев около 400 официальных матчей. Вместе с «синими» нигериец дважды выиграл чемпионат Англии (2010 и 2015 годы), четырежды стал обладателем Кубка страны (2007, 2009, 2010 и 2012), а также выигрывал Лигу чемпионов (2012) и Лигу Европы (2013).
«Мидлсбро» выступает в первенстве лиги Championship и ведет борьбу за возвращение в премьер-лигу по итогам сезона. На данный момент «Боро» набрал 47 очков в 28 матчах и идет на пятом месте в таблице лиги, в зоне плей-офф за право повышения в классе.