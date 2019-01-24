Двукратный чемпион Англии в составе «Челси» стал игроком «Мидлсбро»

Источник: AP 2019

Как сообщается, 31-летний полузащитник сборной Нигерии подписал с «Боро» краткосрочный контракт, точные сроки которого не разглашаются, и будет играть за команду в футболке с номером 2.

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В «Мидлсбро» Оби Микел перешел на правах свободного агента, так как его соглашение с китайским «Тяньцзинь Тэда» истекло в ноябре 2018 года.

Оби Микел выступал за «Челси» с 2006 по 2017 годы и провел за лондонцев около 400 официальных матчей. Вместе с «синими» нигериец дважды выиграл чемпионат Англии (2010 и 2015 годы), четырежды стал обладателем Кубка страны (2007, 2009, 2010 и 2012), а также выигрывал Лигу чемпионов (2012) и Лигу Европы (2013).