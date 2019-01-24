Переход де Йонга в «Барсу» поможет главному сопернику «Аякса». Как это возможно?

Источник: AP 2019

В истории Эредивизии ещё не было таких крупных сделок. «Барселона» отдала за Френки де Йонга 75 млн евро, и ещё 11 млн евро «Аякс» может получить в качестве бонусов — в Нидерландах почти никто не сомневается, что они будут выплачены. «Аякс», который продолжает накручивать цену на Матейса де Лигта, очевидно оказывается в плюсе. Летом клуб сможет приобрести двух-трёх сильных исполнителей, а деньги от УЕФА за нынешнее успешное выступление в Лиге чемпионов заставят думать о плей-офф следующего розыгрыша, как о единственной разумной цели.

Но не только «Аякс» сумеет воспользоваться продажей де Йонга. Главный конкурент клуба внутри страны, ПСВ из Эйндховена, с которым амстердамцы ведут борьбу за трофей в нынешнем сезоне, тоже сможет оказаться в плюсе.

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Менеджер ПСВ Тон Гербрандс почти не скрывает, что в клубе ждали, когда «Аякс» начнёт расставаться со своими главными активами. Дело не (столько) в том, что соперник лишился основных футболистов, а в том, что до перехода де Йонга нельзя было продавать своих лучших игроков. Летом, когда только началась истерия вокруг теперь уже новичка «Барселоны», Гербрандс понял, что ни в коем случае нельзя совершать исходящие трансферы. Из дорогих футболистов был отпущен только Сантьяго Ариас — клуб не стал задерживать его в знак благодарности за пять лет классной игры, когда к нему появился интерес со стороны «Атлетико». При этом менеджмент ПСВ понимал: Ариас по нынешнему рынку должен стоить не менее 20 млн.

Клубу пришлось отпускать его за 11 млн евро.

Теперь положение меняется. После трансфера де Йонга цена на лидеров ПСВ — Ирвинга Лосано и Стивена Бергвейна — моментально поднимается. Цель для Гербрандса — не менее 40 млн евро за каждого из них. Кроме того, у клуба есть спрос на крайних защитников Дензела Дамфриса и Анхелино, и если раньше титул «защитник из Эредивизие» был не слишком привлекательным на трансферном рынке, то удачная продажа Ариаса и почти неминуемый переход де Лигта поднимают цены и на игроков обороны. Гербрандс закладывается на то, что новый сезон, возможно, придётся начинать и без них — зато клуб получит существенные денежные вливания.

Есть и ещё один важный момент. Статусный трансфер де Йонга, вместе с хорошими выступлениями «Аякса» и ПСВ в Лиге чемпионов (ПСВ очень смело смотрелся в группе с «Барселоной», «Интером» и «Тоттенхэмом», но команде не хватило опыта), возвращают чемпионат Нидерландов на европейскую карту. Это значит, что топ-клубы могут рассчитывать на инвестиции, а потому Гербрандс не спешил с поиском нового титульного спонсора ПСВ. Контракт с текущим титульником заканчивается летом, но менеджер эйндховенского клуба уверен не только в том, что ПСВ легко найдёт нового спонсора, но и получит от него достаточно денег.

Какие стороны оказываются проигравшими? Как это происходит в последние годы постоянно, в проигрыше останется средний класс. Бедняки в любом чемпионате и без того всегда нацелены на продажу своих лучших футболистов — для них ситуация не изменится. А вот средний класс Эредивизие — «Херенвен», «Утрехт», «Гронинген» — будет вынужден отложить ещё на год мечты подобраться к топам. С деньгами, которыми получат «Аякс» и ПСВ, им не составит никакого труда переманить любого игрока, уже зарекомендовавшего себя в домашнем чемпионате.



В соседней с Нидерландами Германии тоже волнуются по этому поводу: рост цен на трансферном рынке продолжает бить по среднему классу. Кристиан Пулишич из дортмундской «Боруссии» переехал в «Челси» за колоссальные для Бундеслиги 65 млн евро, чем фактически открыл для Дортмунда дорогу к лидеру гладбахской «Боруссии» Торгану Азару — за него можно выкладывать любые деньги. Менеджер Гладбаха Макс Эберль не скрывает своего недовольства работой нынешнего трансферного рынка. «Переход на такие цифры может действительно принести большие проблемы для многих клубов Бундеслиги», — говорит он.



И понятно, что в первую очередь он беспокоится о своём клубе.