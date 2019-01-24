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16:40 (мск), источник: Ведомости

Deloitte назвал самые богатые футбольные клубы мира

Мадридский «Реал» возглавил список самых успешных футбольных клубов мира по доходам, заработав €750,9 млн в сезоне-2017/18. Рейтинг составлен международной консалтинговой компанией Deloitte. Финансовые результаты «Реала» компания объясняет длительной историей успешного выступления клуба, трижды подряд побеждавшего в Лиге чемпионов.

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Источник: AP 2019
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На втором месте испанская «Барселона» — €690,4 млн. Лидер предыдущих двух лет — английский «Манчестер Юнайтед» лишь на третьем месте с доходами в €666 млн. В топ-5 Deloitte включила также немецкую «Баварию» (€629,2 млн) и английский «Манчестер Сити» (€568,4 млн).

В топ-10 вошли сразу шесть команд английской премьер-лиги. Наилучшие результаты по росту доходов показал «Ливерпуль», занимающий седьмую строчку. Доходы клуба за отчетный период выросли на 25%, до €513,7 млн. В то же время лондонский «Арсенал» опустился в рейтинге сразу на три позиции, оказавшись на девятом месте с €439,2 млн. Команда впервые за 20 лет не сумела пройти в Лигу чемпионов.

«Арсенал» сумел обойти по доходам «Тоттенхэм», заработавший €428,3 млн.

Единственным представителем России в рейтинге оказался петербургский «Зенит». Клуб занял 25-е место из 30 с доходом в €167,8 млн.

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