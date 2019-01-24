Головин — не в списке игроков «Монако», которых Анри отстранил от первой команды

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Ранее Анри заявил, что «число отстранённых игроков слишком большое, чтобы перечислить всех поимённо». Он отметил, что отстранил от первой команды тех футболистов, которые «думают только о своём будущем».

В чемпионате Франции «Монако» после 21 тура находится в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.