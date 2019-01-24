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19:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Головин — не в списке игроков «Монако», которых Анри отстранил от первой команды

Как стало известно «Чемпионату», полузащитника «Монако» Александра Головина нет в списке тех футболистов, которых главный тренер команды Тьерри Анри отстранил от первой команды.

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Источник: Reuters

Ранее Анри заявил, что «число отстранённых игроков слишком большое, чтобы перечислить всех поимённо». Он отметил, что отстранил от первой команды тех футболистов, которые «думают только о своём будущем».

В чемпионате Франции «Монако» после 21 тура находится в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. В этом сезоне хавбек принял участие в 13 матчах французской Лиги 1 (11 — в стартовом составе) и отметился одной результативной передачей.

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