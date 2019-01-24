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20:41 (мск), источник: ТАСС

ФИФА пожизненно дисквалифицировала бывшего арбитра Чайбу за получение взятки

ТАСС, 24 января. Бывший арбитр Ибрагим Чайбу из Нигера пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Комитет ФИФА по этике признал Чайбу виновным в получении взятки. Бывший арбитр также обязан выплатить штраф в размере 200 тыс. швейцарских франков. Решение вступило в силу 22 января.

Летом 2014 года издание New York Times сообщало, что ФИФА инициировала расследование о возможном договорном характере пяти товарищеских встреч, состоявшихся перед чемпионатом мира — 2010. Интерес со стороны международных футбольных властей вызвал матч, в котором встречались сборные ЮАР и Гватемалы (5:0). Представителей ФИФА заинтересовали два мяча южноафриканской команды, забитые после сомнительной игры руками со стороны футболистов гватемальской сборной.

Отмечалось, что под подозрение попал судья Чайбу, обслуживавший игру между командами ЮАР и Гватемалы. Перед игрой он пополнил банковский счет на сумму $100 тыс.

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