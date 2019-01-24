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21:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Официальное заявление «Кардиффа» о пропаже Эмилиано Салы

«Кардифф» опубликовал на своем официальном сайте последнюю информацию о ситуации с пропажей нападающего Эмилиано Салы, который ранее перешел в английский клуб из «Нанта».

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Напомним, что 28-летний аргентинец, перешедший в «Кардифф» три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из в Кардифф из Франции. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла-Маншем.

— С большим сожалением мы сообщаем о последних новостях в поисках Эмилиано Салы и пилота Дэвида Ибботсона, — написано в заявлении «Кардиффа» на сайте. — Капитан порта, Дэвид Баркер, сказал: «Несмотря на все усилия воздушных транспортных средств с Нормандских островов, Великобритании и Франции, которым необходимо проверить территорию с площадью около 1700 квадратных миль — при многократном количестве таких поисковых операций и изучении данных мобильных телефонов, спутниковых снимков, мы не смогли найти никаких следов самолета, пилота или пассажира».

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