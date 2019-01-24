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21:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Игуаин, Мората и Пёнтек: суперобмен топ-клубов, который тянется уже сутки

Всё, что нужно знать о главной многоходовочке трансферного окна.

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Источник: РИА "Новости"

Невероятно насыщенные событиями сутки: «Милан», «Дженоа», «Челси» и «Атлетико» затеяли сложную комбинацию покупок и аренд сразу трёх центрфорвардов. Как всё происходит?

1. Игуаин в «Челси»

Об этом трансфере говорили давно. Руководство «Челси», кажется, не горело желанием подписывать аргентинца, но тренер Маурицио Сарри намекнул журналистам, что у него было другое мнение. «Трансфер Игуаина? Марина Грановская (директор “Челси”) знает, что я об этом думаю. Уверен, она работает и делает всё как можно лучше».

Сарри и Игуаин проработали вместе только один год, но он получился сверхудачным для обоих. Игуаин забил 36 голов в Серии А, а «Наполи» закончил сезон 2015/16 на втором месте (всего во второй раз за 25 лет). Поэтому желание Сарри, у которого нет подходящих под его футбол нападающих и Игуаина, у которого не ладится в «Милане», можно понять.

Переговоры были непростыми. Грановская сказала, что всё усложнялось тем, сколько клубов было вовлечено в переговоры, но желание тренера в итоге сыграло решающую роль. «Милан» взял форварда в аренду до конца сезона за 18 млн евро и вернул «Ювентусу», выплатив только половину суммы. За вторую половину сезона «Челси» рассчитается с «Юве» по тому же тарифу: ещё девять млн евро. Также у «Челси» будет опция, которая была у «Милана»: выкупить игрока по окончании сезона за фиксированную сумму в 36 млн евро. Английский СМИ предполагают, что выкуп может состояться либо в случае попадания клубом в тройку в АПЛ, либо в случае, если Гонсало забьёт 15 голов в чемпионате.

2. Пёнтек в «Милане»

Кшиштоф Пёнтек стал европейской звездой за месяц, когда в семи турах Серии А забил девять голов. Потом он надолго замолчал и шум немного утих, но зимой начал забивать снова: по голу в трёх матчах чемпионата подряд, дубль в кубке. Неудивительно, что интерес к поляку, уровень которого явно выше, чем у команды в целом, возник сразу у нескольких команд. В том числе, у «Милана».

У Дженнаро Гаттузо много проблем, да и он сам иногда оказывается не решением, а ещё одной проблемой. Когда травмировался Лукас Билья, ему пришлось менять тактику — в итоге, пострадал Игуаин, который после этого заскучал и стал искать себе варианты получше. Гаттузо то поддерживал игрока и говорил, что «запрёт его у себя дома, пока тот не передумает уходить», то признавал, что не может его удержать. В общем, всё шло к трансферу. Приход Пёнтека — хорошая новость, вот только что не так с Патриком Кутроне? Неужели он недостаточно хорош, чтобы на него сделали ставку? Ладно, в 21 год в Италии можно и посидеть на замене.

Пёнтек стоил «Милану» 35 млн евро, не так уж много по современным меркам. Хотя, непонятно, откуда у находящегося под строгим контролем ФФП «Милана» нашлись даже эти деньги. Его контракт рассчитан на четыре с половиной года: чуть меньше, Чем обычно у молодых игроков.

3. Мората в «Атлетико»

Единственный трансфер из трёх, который до сих пор не оформлен официально. Хотя ещё вчера Маурицио Сарри сказал так, как будто переход уже состоялся: «Из-за ментального состояния ему было трудно выкладываться за “Челси”. Тем не менее, с точки зрения физики и техники это хороший футболист. Но месяц назад он сказал мне, что хочет покинуть команду».

И вроде бы уже даже известны все детали соглашения: аренда на полтора года за 7,5 млн евро, право выкупа за 40 млн. Но на 19:00 по Московскому времени, когда шла работа над этой статьёй, никаких новостей о прохождении медосмотра не было. И только «твиттер» «Атлетико’разрывается от комментариев: «Объявите Морату!», «Когда вы уже наконец объявите Морату?», «ГДЕ МОРАТА!!!» под всеми постами. Даже с Годином.

У «Атлетико» сложная ситуация с форвардами. Диего Коста стал травматичен, а после травм долго набирает форму. Антуан Гризманн осенью играл плохо, а Никола Калинич — откровенно странный трансфер — не стал ему подходящим напарником. Возможно, Морате будет проще в любимом Мадриде, где живёт его семья. В конце концов, в «Челси» ему было трудно не столько из-за тактики, сколько из-за психологии. Теперь главное — успешно пройти медосмотр.

Бонус: Балотелли в «Марселе»

Нельзя сказать, что Марио Балотелли пытались как-то удержать в «Ницце». Наоборот: с его отъездом тренер Патрик Виейра вздохнёт с облегчением. Зимой он несколько раз говорил о своём форварде вещи, которые выходят за рамки привычных комментариев профессиональных тренеров. Например, что он хотел бросить Марио об стену. Что Марио неуправляем, и клуб поговорит с его агентом. Перед Новым годом он дал форварду несколько лишних выходных — не по просьбе, а по собственному желанию «Чтобы у Марио было время подумать о своём будущем».

Более того, французские СМИ сообщали, что и в «Марселе» не все радовались приходу игрока. Настаивал на трансфере только один человек, но зато президент клуба — Жак-Анри Эйро. Против были спортивный директор Антони Субисаретта и тренер Руди Гарсия. С другой стороны, «Марсель» подписал его бесплатно, а контракт рассчитан всего на полгода. В общем, никакого риска. Ведь никакого?

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