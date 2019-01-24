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21:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Травма Неймара не оказалась серьёзной

Травма бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара, которую он получил в матче 1/16 финала Кубка Франции со «Страсбургом» (2:0), не оказалась такой серьёзной, какой могла изначально показаться, сообщает Globo Esporte.

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Источник: Reuters

По информации издания, 26-летний бразильский футболист избежал рецидива повреждения, из-за которого в прошлом году он пропустил три месяца. Отмечается, что через десять дней будет принято решение о том, каким образом будет происходить процесс лечения.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 222 млн. В этом сезоне он принял участие в 13 матчах французского национального чемпионата, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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