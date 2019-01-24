Анри отправил в резерв «Монако» полкоманды, но его самого могут уволить. В какой ад попал Головин!

Совсем?

Да. В воскресенье «Монако» проиграл «Страсбуру» со счетом 1:5, а потом влетел в Кубке «Метцу» (1:3) из Лиги 2. В чемпионате команда занимает 19-е место из 20, так что Тьерри Анри пошел на крайние меры.

По информации Get French Football News, тренер отстранил несколько игроков первой команды. При этом Анри не смог назвать имена — по словам тренера, их слишком много.

Коуч отметил, что наказанию подверглись футболисты, которые больше думают о своем будущем, чем о футболе и успехе команды. Александра Головина, по информации «Чемпионата», в списке «отказников» нет.

Это все?

Нет. В ближайшее время «Монако» может расстаться с самим Анри и назначить на роль главного тренера Леонарду Жардима. Португалец возглавил «Монако» летом 2014 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне-2016/17.

Тренер был отправлен в отставку в прошлом октябре из-за неудовлетворительных результатов, но потом выражал уверенность, что еще вернется в этот клуб.

Что там у Головина?

Головин в этом сезоне сыграл в 17 матчах «Монако» во всех турнирах, в которых сделал 2 голевые передачи. В игре с «Метцем» он получил повреждение и на 64-й минуте был заменен на Муссу Силла. Головин покидал поле, сильно хромая и с гримасой боли. На скамейке запасных ему приложили пакет со льдом к правому бедру.

Но по данным «Чемпионата», травма не носит серьезного характера. Ожидается, что Головин будет готовиться к матчу 22-го тура Лиги 1 с «Дижоном», который состоится 26 января.

В сегодняшнем интервью Sport24 главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию:

Станислав Черчесов: «Полтора часа говорил с Анри о Головине»

— Сейчас единственный футболист сборной, который проводит официальные матчи постоянно — Александр Головин. Как оцените его игру в «Монако»?

— Мне, кстати, удалось посмотреть последний кубковый матч, где монегаски проиграли «Метцу» 1:3. Плюс я летал в Монако еще в ноябре и знаю не понаслышке о том, как Саша там себя чувствует.

— С Тьерри Анри о Головине общались?

— Да, конечно, но тогда Головин был травмирован. Мы вообще долго с Анри говорили, часа полтора. Обсуждали, на какой позиции Саша играет у меня, обменивались своим видением игрока.

— У вас нет опасения, что Головин угодит в психологическую яму?

— Не думаю. В последнем матче он выглядел достаточно мобильно, играл на своей позиции, имел момент, создал голевую ситуацию для партнера. По нему не скажешь, что у него большие проблемы. И из игры команды Головин не выпадает.

— У вас с Анри одинаковое видение роли Головина на поле?

— Думаю, что очень похожее. Все матчи, в которых он участвует, он выходит в основе. Значит, тренер видит, что Саша может приносить пользу команде. Я рассказал Тьерри все, что знаю, чтобы он сам тратил меньше времени на изучение Головина.

А что-то хорошее есть?

Ага. «Монако» представил проект постройки нового тренировочного комплекса. Стоимость работ оценивается в 48 млн фунтов (около 55 млн евро). Также предусматривается частичная реконструкция домашнего стадиона.

Учебный комплекс намерены возвести в Ла-Тюрби, где «Монако» базируется с 1981 года. Кроме того, будет создано новое общежитие для 67 воспитанников академии.

По прогнозам, работы будут завершены к сезону 2020/21. К началу следующего сезона будет завершен ремонт существующих VIP-боксов на домашнем стадионе «Монако», а также планируется построить еще 18 новых.