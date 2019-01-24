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22:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монако» объявил об отстранении Анри от работы с первой командой

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри был отстранён от работы с первой командой, сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: Reuters

«Монако» объявляет о решении отстранить тренера первой команды Тьерри Анри от исполнения обязанностей с сегодняшнего дня и до тех пор, пока не будет принято окончательное решение. Франк Пасси проведёт тренировку с первой командой в пятницу, — говорится в сообщении пресс-службы «Монако».

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Сегодня, 24 января, Анри сообщил, что отстранил сразу нескольких футболистов от первой команды. Специалист заявил, что «число отстранённых игроков слишком большое, чтобы перечислить всех поимённо». Он также отметил, что были отстранены футболисты, которые «думают только о своём будущем».

Как ранее стало известно «Чемпионату», российский полузащитник «Монако» Александр Головин не находится в числе тех игроков, кого Анри отправил в дубль.

В чемпионате Франции «Монако» после 21 тура находится в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

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