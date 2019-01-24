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24 января, источник: Чемпионат.com

Президент Португалии не исключает, что Роналду могут лишить госнаграды

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза подтвердил информацию, согласно которой нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду может лишиться ордена Генриха Мореплавателя (орден Инфанта дона Энрики) из-за решение испанского суда, который приговорил футболиста к 23-месячному тюремному сроку и штрафу в размере € 18,8 млн.

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Источник: Reuters

Роналду получил одну из самых престижных в Португалии наград в январе 2014 года.

«Закон очень простой: министрам решать, может ли произошедшее привести к потере награды. Нам нужно предоставить возможность принять соответствующее решение тем, кто обладает на то законными полномочиями», — цитирует президента Португалии AFP.

Футболст отбудет наказание условно, так как, по испанскому законодательству, нахождение в тюрьме предусмотрено только в случаях, когда срок превышает два года. Португалец обвинялся в том, что в период с 2011 по 2014 год, во время выступлений за мадридский «Реал», совершил четыре отдельных налоговых преступления, нанеся ущерб государству в размере € 14,7 млн.

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