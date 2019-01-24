Президент Португалии не исключает, что Роналду могут лишить госнаграды

«Закон очень простой: министрам решать, может ли произошедшее привести к потере награды. Нам нужно предоставить возможность принять соответствующее решение тем, кто обладает на то законными полномочиями», — цитирует президента Португалии AFP.

Футболст отбудет наказание условно, так как, по испанскому законодательству, нахождение в тюрьме предусмотрено только в случаях, когда срок превышает два года. Португалец обвинялся в том, что в период с 2011 по 2014 год, во время выступлений за мадридский «Реал», совершил четыре отдельных налоговых преступления, нанеся ущерб государству в размере € 14,7 млн.