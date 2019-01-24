«Фенербахче» с Нойштедтером вылетел из Кубка Турции, проиграв клубу второго дивизиона

Первая игра также завершилась поражением стамбульцев с таким же счетом. «Умраниеспор» представляет первую лигу (второй по силе дивизион Турции).

В составе «Фенербахче» 90 минут отыграл защитник сборной России Роман Нойштедтер. В центре обороны в паре с ним вышел экс-игрок «Зенита» Мартин Шкртел, который был удален с поля на 67-й минуте. Полный поединок отыграл также бывший капитан московского «Динамо» Матье Вальбуэна.

«Фенербахче» в чемпионате Турции не может выиграть уже 10 игр подряд и занимает 15-е место, опережая зону вылета только по дополнительным показателям.

Кубок Турции

1/8 финала

Ответный матч

«Фенербахче» — «Умраниеспор» — 0:1 (0:0).

Гол: Леандринью, 89.

Удаление: Шкртел (Ф), 67.