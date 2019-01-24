«Фенербахче» с Нойштедтером вылетел из Кубка Турции, проиграв клубу второго дивизиона
«Фенербахче» проиграл «Умраниеспору» в ответном матче 1/8 финала Кубка Турции — 0:1.
«Фенербахче» проиграл «Умраниеспору» в ответном матче 1/8 финала Кубка Турции — 0:1.
Первая игра также завершилась поражением стамбульцев с таким же счетом. «Умраниеспор» представляет первую лигу (второй по силе дивизион Турции).
В составе «Фенербахче» 90 минут отыграл защитник сборной России Роман Нойштедтер. В центре обороны в паре с ним вышел
«Фенербахче» в чемпионате Турции не может выиграть уже 10 игр подряд и занимает 15-е место, опережая зону вылета только по дополнительным показателям.
Кубок Турции
1/8 финала
Ответный матч
«Фенербахче» — «Умраниеспор» — 0:1 (0:0).
Гол: Леандринью, 89.
Удаление: Шкртел (Ф), 67.
Первый матч — 0:1.