«Монако» начал переговоры с Жардимом
Французский «Монако» начал переговоры с бывшим главным тренером команды Леонарду Жардимом, сообщает Sky Sports.
Французский «Монако» начал переговоры с бывшим главным тренером команды Леонарду Жардимом, сообщает Sky Sports.
Ранее сообщалось, что португальский специалист может вернуться на пост наставника монегасков в ближайшие 48 часов. В этом случае он сменит нынешнего наставника Тьерри Анри, который сегодня, 24 января, был отстранён от исполнения обязанностей до тех пор, пока по нему не будет принято окончательное решение.
Напомним, что 44-летний Жардим тренировал «Монако» с 2014 года. Под его руководством клуб становился чемпионом Франции в сезоне-2016/17. 11 октября 2018 года он был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов.
13 октября преемником Жардима стал Анри, но при нём клуб одержал всего две победы в 12 матчах чемпионата Франции, занял последнее место в группе Лиги чемпионов, а также вылетел из Кубка Франции.