«Монако» начал переговоры с Жардимом

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что португальский специалист может вернуться на пост наставника монегасков в ближайшие 48 часов. В этом случае он сменит нынешнего наставника Тьерри Анри, который сегодня, 24 января, был отстранён от исполнения обязанностей до тех пор, пока по нему не будет принято окончательное решение.

Напомним, что 44-летний Жардим тренировал «Монако» с 2014 года. Под его руководством клуб становился чемпионом Франции в сезоне-2016/17. 11 октября 2018 года он был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов.