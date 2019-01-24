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24 января, источник: ТАСС

«Нант» призвал возобновить поиски футболиста Салы

ТАСС, 24 января. Футбольный клуб «Нант» призвал возобновить операцию по поиску легкомоторного самолета PA 46 Malibu («Малибу»), на борту которого находился бывший нападающий французской команды аргентинец Эмилиано Сала. Об этом сообщает пресс-служба «Нанта».

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Источник: AP 2019

Самолет с аргентинским футболистом и пилотом Дэйвом Ибботсоном вылетел 21 января из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф, но затем пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Лишь вечером во вторник полиция Гернси сообщила, что в районе предполагаемого крушения были обнаружены плавающие на воде объекты неустановленного происхождения. В четверг власти Нормандских островов прекратили операцию по поиску самолета.

Ранее пресс-служба британского «Кардиффа» выразила соболезнование в связи с прекращением поисковой операции.

Как сообщают британские СМИ, выступавший ранее за французский «Нант» 28-летний аргентинец Эмилиано Сала перешел в «Кардифф» предположительно за 15 млн ($19,4 млн) во время зимнего трансферного окна. Он подписал контракт с клубом 19 января на 3,5 года.

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