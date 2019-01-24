«Нант» призвал возобновить поиски футболиста Салы

Самолет с аргентинским футболистом и пилотом Дэйвом Ибботсоном вылетел 21 января из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф, но затем пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Лишь вечером во вторник полиция Гернси сообщила, что в районе предполагаемого крушения были обнаружены плавающие на воде объекты неустановленного происхождения. В четверг власти Нормандских островов прекратили операцию по поиску самолета.
Ранее пресс-служба британского «Кардиффа» выразила соболезнование в связи с прекращением поисковой операции.
Как сообщают британские СМИ, выступавший ранее за французский «Нант» 28-летний аргентинец Эмилиано Сала перешел в «Кардифф» предположительно за 15 млн ($19,4 млн) во время зимнего трансферного окна. Он подписал контракт с клубом 19 января на 3,5 года.