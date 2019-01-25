«Аякс» обыграл «Херенвен» и вышел в полуфинал Кубка Нидерландов

Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей дубль оформил полузащитник Донни ван де Бек, а ещё один мяч на свой счёт записал марокканский хавбек Нуссайр Мазрауи. В составе гостей отличился полузащитник Пелле ван Амерсфоорт. Таким образом, «Аякс» вышел в полуфинал турнира, а «Херенвен» из Кубка Нидерландов вылетел.

Ранее путёвки в полуфинал также получили «Фейеноорд», «Виллем II» и «Аз Алкмар», который оказался сильнее «Витесса» (2:0), возглавляемого российским специалистом Леонидом Слуцким.