Азара ждут в «Реале», а он рвет за «Челси». В финале Кубка лиги «синие» сыграют с «Ман Сити»
«Челси» прошел «Тоттенхэм» в серии пенальти.
«Челси» прошел «Тоттенхэм» в серии пенальти.
«Челси» вышел в финал Кубка английской лиги, победив в серии пенальти «Тоттенхэм». В первой игре «шпоры» выиграли благодаря пенальти Харри Кейна — 1:0, но в ответке столкнулись с проблемами.
«Челси»
За Игуаина сегодня зажег Азар, который, по слухам, уже договорился с «Реалом». Бельгиец сделал оба гола «Челси» в первом тайме.
Вот его угловой, который привел к голу Канте:
А тут Эден разобрался сам: получил мяч в центре, отдал пас на Педро, дождался прострела от Аспиликуэты и побежал праздновать второй мяч.
Азар — настоящий убийца «Тоттенхэма» и команд из большой шестерки. Больше, чем «шпорам», от него доставалось только «Ливерпулю».
В этот вечер бельгиец 4 раза примерился по чужим воротам — его опередил лишь Оливье Жиру. Помах француза на 94-й минуте (это была как раз пятая попытка) мог стоить «Челси» очень дорого.
«Тоттенхэм» играл без травмированных Деле Алли и Кейна, а Сон Хын Мин отчалил на Кубок Азии. Но и без них у «шпор» нашлось кому забивать — в начале второго тайма 33-летний Фернандо Льоренте разобрался после подачи Дэнни Роуза с фланга. 2:1.
Это было первое и единственное попадание «Тоттенхэма» в створ. В другой ситуации гол оказался бы решающим, но, начиная с сезона 2018/19, в полуфиналах Кубка было отменено правило выездного гола. И это значило, что команды ждет серия пенальти.
Там Эрик Дайер конкретно подвел «шпоры», при счете 2:2 (в серии, не в матче) шарахнув мимо ворот. Его действия оказались заразными, и бивший следом Лукас Моура шанс также запорол. Но там хотя бы спас Кепа.
Кудряшу Давиду Луизу оставалось лишь зафиксировать выход «Челси» в финал. Ровно через месяц его команда встретится с «Манчестер Сити».
«Челси» — «Тоттенхэм» 2:1 (2:0), 4:2 по пенальти
Голы: Канте, 27 (1:0), Азар, 38 (2:0), Льоренте, 50 (2:1).