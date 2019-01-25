Азара ждут в «Реале», а он рвет за «Челси». В финале Кубка лиги «синие» сыграют с «Ман Сити»

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«Челси» вышел в финал Кубка английской лиги, победив в серии пенальти «Тоттенхэм». В первой игре «шпоры» выиграли благодаря пенальти Харри Кейна — 1:0, но в ответке столкнулись с проблемами.

«Челси» наконец-то выцепил из Италии Гонсало Игуаина, но помочь новой команде не мог — аргентинца не было в заявке. Зато он выступил перед болельщиками, пообещав сыграть в воскресенье в другом Кубке — против «Шеффилд Уэнсдэй».

За Игуаина сегодня зажег Азар, который, по слухам, уже договорился с «Реалом». Бельгиец сделал оба гола «Челси» в первом тайме.

Вот его угловой, который привел к голу Канте:

А тут Эден разобрался сам: получил мяч в центре, отдал пас на Педро, дождался прострела от Аспиликуэты и побежал праздновать второй мяч.

Азар — настоящий убийца «Тоттенхэма» и команд из большой шестерки. Больше, чем «шпорам», от него доставалось только «Ливерпулю».

В этот вечер бельгиец 4 раза примерился по чужим воротам — его опередил лишь Оливье Жиру. Помах француза на 94-й минуте (это была как раз пятая попытка) мог стоить «Челси» очень дорого.

«Тоттенхэм» играл без травмированных Деле Алли и Кейна, а Сон Хын Мин отчалил на Кубок Азии. Но и без них у «шпор» нашлось кому забивать — в начале второго тайма 33-летний Фернандо Льоренте разобрался после подачи Дэнни Роуза с фланга. 2:1.

Это было первое и единственное попадание «Тоттенхэма» в створ. В другой ситуации гол оказался бы решающим, но, начиная с сезона 2018/19, в полуфиналах Кубка было отменено правило выездного гола. И это значило, что команды ждет серия пенальти.

Там Эрик Дайер конкретно подвел «шпоры», при счете 2:2 (в серии, не в матче) шарахнув мимо ворот. Его действия оказались заразными, и бивший следом Лукас Моура шанс также запорол. Но там хотя бы спас Кепа.

Кудряшу Давиду Луизу оставалось лишь зафиксировать выход «Челси» в финал. Ровно через месяц его команда встретится с «Манчестер Сити».

Кубок английской лиги-2018/19. ½ финала. Второй матч