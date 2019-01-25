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01:55 (мск), источник: Р-Спорт

«Лион» пробился в 1/8 финала Кубка Франции

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Лион» одержал победу над «Амьеном» в выездном матче и оформил выход в 1/8 финала Кубка Франции по футболу.

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Встреча, состоявшаяся в четверг, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Мусса Дембеле (28-я минута) и Лео Дюбуа (35).

Результаты других матчей дня в Кубке Франции:

«Витр» — «Гавр» — 3:0,

«Бастия» — «Нуази-ле-Гран» — 2:1.

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