«Лион» пробился в 1/8 финала Кубка Франции
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Лион» одержал победу над «Амьеном» в выездном матче и оформил выход в 1/8 финала Кубка Франции по футболу.
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Лион» одержал победу над «Амьеном» в выездном матче и оформил выход в 1/8 финала Кубка Франции по футболу.
Встреча, состоявшаяся в четверг, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Мусса Дембеле (28-я минута) и Лео Дюбуа (35).
Результаты других матчей дня в Кубке Франции:
«Витр» — «Гавр» — 3:0,
«Бастия» — «Нуази-ле-Гран» — 2:1.