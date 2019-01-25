Рамос снова тащит «Реал». Он сделал дубль в кубковом матче

Источник: Reuters

Казалось бы, «Реал» исправляет потихоньку ситуацию после провального старта сезона. В чемпионате команда третья и отставание от «Барселоне» не самое страшное — 10 очков. Но периодически мадридцы устраивают шоу на ровном месте.

Вот и в Кубковом матче против «Жироны» «Реал» чуть не удивил. Впрочем, соперник у мадридцев был непростой, именно эта команда на предыдущей стадии выбила из турнира «Атлетико», а решающий мяч забил Сейду Думбия. Ивуариец в этом матче вышел в основе.

Уже на 7-й минуте гости вышли вперёд. Лосано легко освободился на подачу Рауля Гарсии и вколотил мяч в ворота. На 18-й Бензема одним пасом разрезал оборону, Одриосола отыграл на свободного перед воротами Васкеса, а Лукас из убойной позиции не промазал. На 41-й Лосано сфолил на Винисиусе, а Серхио Рамос издевательски реализовал пенальти, ударив в стиле Паненки.

На 66-й минуте Льоренте сыграл рукой в своей штрафной, а Алекс Гранель чётко реализовал пенальти. 2:2!