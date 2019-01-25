«Кайрат» купит «казахского Месси» Сейдахмета? Боранбаев приехал на сборы «Уфы»
Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев приехал на Кипр на
Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев приехал на Кипр на
Видео с Боранбаевым и генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым в разделе «истории» в Instagram опубликовал глава
«В заключении сборов к нам приехал представительный мужчина из Казахстана», — написал Тыртышный, добавив хэштег «Все тайное становится явным».
В конце октября сообщалось, что «Кайрат» интересуется Сейдахметом и готов потратить на его трансфер миллион евро. За «Уфу» форвард, которому 4 февраля исполнится 19 лет, выступает с начала 2018 года.
В ноябре Сейдахмет получил травму в сборной Казахстана, столкнувшись с ассистентом главного тренера Кайратом Нурдаулетовым. В итоге игрок перенес операцию в Германии,
На первом УТС Сейдахмет попал в заявку на товарищеский матч с болгарским «Левски» (1:1), но в итоге просидел всю игру на скамейке запасных. Затем форвард пообещал, что скоро вернется на поле.
Первый сбор «Уфы» завершился вчера, 24 января, а второй также пройдет на Кипре с 27 января по 8 февраля.