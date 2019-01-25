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09:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» купит «казахского Месси» Сейдахмета? Боранбаев приехал на сборы «Уфы»

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев приехал на Кипр на учебно-тренировочные сборы «Уфы», за которую выступает форвард сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Видео с Боранбаевым и генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым в разделе «истории» в Instagram опубликовал глава пресс-службы российского клуба Сергей Тыртышный.

«В заключении сборов к нам приехал представительный мужчина из Казахстана», — написал Тыртышный, добавив хэштег «Все тайное становится явным».

В конце октября сообщалось, что «Кайрат» интересуется Сейдахметом и готов потратить на его трансфер миллион евро. За «Уфу» форвард, которому 4 февраля исполнится 19 лет, выступает с начала 2018 года.

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Из-за травм Сейдахмет провел в российской премьер-лиге всего три матча, один раз сыграл за дубль и вышел в стартовом составе в одной встрече Кубка, но результативными действиями не отметился. В 2018 году он дебютировал в сборной Казахстана, забив два гола в шести играх.

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В ноябре Сейдахмет получил травму в сборной Казахстана, столкнувшись с ассистентом главного тренера Кайратом Нурдаулетовым. В итоге игрок перенес операцию в Германии, из-за чего сборы «Уфы» начинал в отдельной группе.

На первом УТС Сейдахмет попал в заявку на товарищеский матч с болгарским «Левски» (1:1), но в итоге просидел всю игру на скамейке запасных. Затем форвард пообещал, что скоро вернется на поле.

Первый сбор «Уфы» завершился вчера, 24 января, а второй также пройдет на Кипре с 27 января по 8 февраля.

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