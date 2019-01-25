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10:23 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Астаны» прокомментировал победу с красивым голом Томасова в первом матче в 2019 году

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук в интервью официальному сайту клуба прокомментировал победу над «Аль-Васлом» из ОАЭ.

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Игра прошла в рамках сбора в Дубае и завершилась со счетом 3:2 в пользу чемпиона Казахстана. У «Астаны» отличился форвард Роман Муртазаев, а дублем отметился хорватский хавбек Марин Томасов, причем решающий гол он забил красивым ударом со штрафного.

— В целом провели хороший спарринг, в условиях, которые не всегда свойственны матчам на сборах. Мы сыграли на хорошем стадионе с сильным соперником, при этом изначально договорившись, что в случае удаления футболист, получивший красную карточку не может быть заменен.

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Так в итоге и получилось, что мы большую часть времени провели в меньшинстве, тем не менее одержали победу, а самое важное, получили полезный опыт и информацию для дальнейшей работы, — сказал Григорчук.

— В ОАЭ с командой большая группа молодых футболистов, как они себя проявляют и получат ли они шанс в ближайших играх?
— Обязательно, мы пригласили их на сборы, чтобы увидеть их возможности. Но я не сторонник бросать молодых игроков сразу в бой, их нужно подготовить, плюс уровень соперника достаточно высок.

В дальнейшем, конечно, они получат свое игровое время на этом сборе, но больше шансов у них будет на втором УТС в Турции, где у нас запланировано уже больше товарищеских игр.

Что касается тренировочных занятий, то молодежь себя очень хорошо проявляет и своим отношением оправдывает приглашение на сбор с основным составом.

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— Довольны ли вы в целом, как проходит сбор?
— Главный плюс проведения учебно-тренировочных сборов в Эмиратах — это постоянство погоды, что позволяет нам без срывов вести планомерную подготовку к сезону. Это имеет огромное значение, поэтому хочется поблагодарить руководство клуба за то, что создали великолепные условия для проведения сбора.

Отметим, что сборы «Астаны» начались 15 января и продлятся до 30-го числа. В ОАЭ команда проведет еще две игры, соперниками в которых будут датские «Копенгаген» и «Мидтьюлланд».

Напомним, о назначении Григорчука «Астана» объявила 1 июня, но 17 августа украинец временно покинул клуб. Вместо него команду снова возглавил казахстанец Григорий Бабаян, но по окончании сезона Григорчук вернулся на свою должность.

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