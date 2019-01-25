Экс-форвард «Актобе» нашел себе новый клуб за границей

Контракт заключен до конца 2019 года. Последним местом работы сербского легионера был клуб российской премьер-лиги «Енисей», который он покинул совсем недавно, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон.

В красноярскую команду Обрадович перешел в начале 2018-го из «Актобе». В первых двух матчах за «Енисей» в ФНЛ оформил по дублю в ворота «Авангарда» и «Зенита-2». До конца сезона провел десять матчей, в которых забил семь голов и помог клубу впервые выйти в премьер-лигу c третьего места (открыл счет в выездном переходном матче с «Анжи» — 3:4 после победы дома — 3:0).