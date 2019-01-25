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10:36 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-форвард «Актобе» нашел себе новый клуб за границей

Экс-форвард «Актобе» Марко Обрадович продолжит карьеру в белорусском клубе «Торпедо-БелАЗ» из города Жодино, передает корреспондент Vesti.kz.

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Контракт заключен до конца 2019 года. Последним местом работы сербского легионера был клуб российской премьер-лиги «Енисей», который он покинул совсем недавно, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон.

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В красноярскую команду Обрадович перешел в начале 2018-го из «Актобе». В первых двух матчах за «Енисей» в ФНЛ оформил по дублю в ворота «Авангарда» и «Зенита-2». До конца сезона провел десять матчей, в которых забил семь голов и помог клубу впервые выйти в премьер-лигу c третьего места (открыл счет в выездном переходном матче с «Анжи» — 3:4 после победы дома — 3:0).

За «Актобе» 27-летний Обрадович забил два гола и отдал одну голевую передачу в 14 играх КПЛ-2017. В сезоне 2018 года «Торпедо-БелАЗ» финишировал на пятом месте из 16.

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