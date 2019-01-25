Игрок «Астаны» с зарплатой в миллион долларов помог своему новому клубу избежать поражения

Матч завершился вничью — 1:1. На 7-й минуте счет у поляков открыл Сесар Валенсия, а спустя восемь минут Араз Абдуллаев провел ответный мяч с точной передачи Алмейды.

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Как известно, 29-летний Алмейда отправился в «Карабах» на правах аренды до конца текущего года. В «Астану» полузащитник переходил в статусе свободного агента в июле 2018 года, подписав двухлетний контракт. По информации азербайджанских СМИ, его зарплата в казахстанском клубе составила миллион долларов в год. В минувшем сезоне в КПЛ он провел 19 игр, из них восемь в КПЛ (один гол) и 11 в еврокубках.

До «Астаны» Алмейда выступал за «Карабах», цвета которого защищал с 2012 по 2018 год. В составе азербайджанского клуба выиграл пять чемпионских титулов (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18), а также трижды становился обладателем Кубка страны (2014/15, 2015/16, 2016/17).

В составе «Карабаха» Алмейда дебютировал в групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы, сыграл почти 30 игр в основной сетке еврокубков и забил два мяча, отличившись в матчах против лондонского «Тоттенхэма» и бельгийского «Андерлехта».