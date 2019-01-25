Спасти Головина: «Монако» вернет Жардима вместо Анри

Источник: AP 2019

Провальный сезон

В французском «Монако», находящемся в бедственном положении в нынешнем сезоне, происходит очередная революция. Главный тренер команды Тьерри Анри остранил ряд игроков от тренировок, а затем был отстранен сам. Ожидается, что вскоре в клуб вернется Леонарду Жардим, уволенный три месяца назад.

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Сезон-2018/19 еще в самом разгаре, но уже стал для принадлежащего российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву «Монако» настоящей катастрофой.

Клуб, который в прошлом году стал вторым в Лиге 1 вслед за «ПСЖ», а годом ранее и вовсе выиграл французский чемпионат и сыграл в полуфинале Лиги чемпионов, барахтается на самом дне турнирной таблицы, обновляя антирекорды.

В нынешнем сезоне монегаски занимают 19-е место в турнирной таблице чемпионата после 21-го тура, с треском вылетели из Лиги чемпионов, заняв в группе последнее место, а недавно прекратили выступление еще и в Кубке Франции, уступив дома «Метцу» (1:3).

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Сто дней Анри

Та игра и стала последней каплей для главного тренера команды, легендарного французского форварда Тьерри Анри. После нее он перевел ряд игроков, имена которых не назывались, в молодежный состав, запретив им тренироваться в первой команде.

«Мы идем на войну. Нам нужны парни, которые хотят спасти клуб, а не думают только о себе», — объяснил свое решение начинающий специалист, работавший в тренерском штабе Роберто Мартинеса в сборной Бельгии на летнем чемпионате мира.

Известно только, что российского полузащитника Александра Головина, купленного летом за 30 млн евро, в числе отстраненных игроков не было.

Впрочем, в силе решение оставалось совсем недолго — руководство «Монако» вскоре объявило, Анри, что он сам отстранен от управления командой, а его обязанности пока что будет исполнять Франк Пасси.

Отстранение Анри официально носит временный характер, но во Франции всем понятно, что к работе с командой он уже не вернется и вскоре будет уволен.

На пост главного тренера монегасков легендарный нападающий, во время своей профессиональной карьеры игравший за клуб, был назначен 13 октября 2018 года, но особых успехов не добился.

Под руководством Тьерри «Монако» занял последнее место в группе Лиги чемпионов, пропустив вперед бельгийский «Брюгге», опустился с 18-го на 19-е место в национальном чемпионате и вылетел из Кубка Франции.

Правда, при этом команда продолжает выступление в Кубке французской лиги, где под руководством молодого специалиста добралась уже до полуфинала и вскоре сыграет с «Генгамом».

Под руководством Анри команда из княжества провела 20 матчей, одержав в них четыре победы при пяти ничьих и одинндцати поражениях. В чемпионате 12 матчей: две победы, три ничьи, семь поражений. С октября команда забила 15 мячей, а пропустила — 36. При этом процент побед остановился на цифре 20 — то есть при Анри команда выигрывала лишь один матч из пяти.

В итоге у тренера стали сдавать нервы. Анри сорвался на игрока соперников во время матча чемпионата со «Страсбуром» (1:5), посчитав, что тот тянет время в первом тайме, хотя позже и извинился, но раскритиковал при этом систему VAR.

На посту главного тренера «Монако» Анри провел 104 дня, и этот период вряд ли получился счастливым как для него, так и для клуба.

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Возвращение Жардима

Самое удивительное, что на место Анри французская пресса уверенно прочит Леонарду Жардима, которого Тьерри как раз и сменил по ходу нынешнего сезона.

Удивителен этот факт тем, что подобные возвращения крайне редки, но при этом Жардим является специалистом с высоким авторитетом, а в момент увольнения из клуба ему сочувствовал практически весь футбольный мир, считая невиноватым в неудачах.

За свою тренерскую карьеру специалист выигрывал второй дивизион чемпионата Португалии с «Бейра-Мар» и возвращал лиссабонский «Спортинг» в Лигу чемпионов, опередив в чемпионате грозный «Порту».

С «Монако» португалец проработал четыре полноценных сезона, дважды заняв с командой третье место, затем выиграв национальный чемпионат и добравшись до полуфинала Лиги чемпионов и, наконец, став вторым в прошлом году.

По итогам триумфального сезона-2016/17 Жардим был признан лучшим тренером Франции.

Кадровая чехарда

Главной проблемой «Монако» является большая текучка кадров в составе. Клуб Рыболовлева славится тем, что находит талантливых футболистов, а впоследствии выгодно перепродает их в клубы ведущих европейских чемпионатов.

Вот только после чемпионского сезона-16/17 за год клуб распродал почти всех прежних лидеров. Собравшиеся талантливые футболисты оказались еще недостаточно созревшими для решения серьезных задач, и в итоге «Монако» теперь не выглядит единым и слаженным коллективом.

Это не особенно удивительно, потому что с лета 2017 года из клуба ушли такие игроки, как Килиан Мбаппе, Бернарду Силва, Бенжамен Менди, Тьемуе Бакайоко, Валер Жермен, Набиль Дирар, Аллан Сент-Максимен, Гидо Каррильо, Жоау Моутиью, Кейта Бальде, Фабиньо, Тома Лемар, Рашид Геззаль…

Оставшийся в распоряжении сначала Жардима, а потом Анри состав выглядел разбалансированным. Опытные форвард-капитан Радамель Фалькао и голкиперы Диего Бенальо и Даниэль Субашич выглядят потерянными, защитники Камиль Глик и Андреа Раджи откровенно не тянут, а Стеван Йоветич, Юри Тилеманс, Насер Шадли и Джибриль Сидибе, от которых ждут многого, откровенно растворились.

В таких обстоятельствах не удается себя проявить и Александру Головину, который до сих пор не забил ни одного гола за «Монако», сделав лишь пару результативных передач, зато схлопотав удаление с четырехматчевой дисквалификацией.

Зимой в клубе попытались исправить ситуацию, и монегасков уже пополнили опытные защитник Налдо, полузащитник Вильям Венкер и, конечно, Францеск Фабрегас, а также 22-летний защитник из «Лилля» Фоде Балло.

Должен был прийти в «Монако» и форвард «Челси» и сборной Бельгии Миши Батшуайи, об аренде которого в клубе из княжества даже уже объявили, после чего англичане потребовали полноценной покупки, и переговоры подвисли.

Задача Жардима

Теперь, видимо, Леонарду Жардиму предстоит собрать из этой пестрой компании настоящий коллектив. В квалификации португальского наставника сомнений нет никаких, вот только сможет ли он вытащить команду из ямы в нынешней ситуации?

Впереди у монегасков еще 17 матчей чемпионата, а также полуфинал Кубка лиги с «Генгамом» — единственной командой Лиги 1, находящейся ниже «Монако» в турнирной таблице.

Ну, а российским болельщикам остается надеяться, что Жардим сможет не только наладить дела всей команды, но и Головина, который перестал прогрессировать в сложившейся в «Монако» ситуации.