Покинувший новичка КПЛ легионер определился с местом продолжения карьеры
Бывший полузащитник «Окжетпеса» Виталий Гошкодеря стал игроком клуба украинской
Бывший полузащитник «Окжетпеса» Виталий Гошкодеря стал игроком клуба украинской
О деталях трудового соглашения пока не сообщается. При этом ранее в одесский клуб перебрался Владимир Аржанов, известный казахстанским болельщикам по выступлениям за «Атырау» и «Кайсар».
Последние полтора сезона Гошкодеря отыграл за «Окжетпес» и помог синегорцам вернуться в
31-летний Гошкодеря — воспитанник донецкого «Шахтера», но в состав основной команды так и не пробился, тогда как за «Шахтер-3» отличился трижды в 41 игре. Также на родине играл за донецкий «Олимпик», «Волынь», «Кривбасс», «Нефтяник-Укрнефть».
Отметим, что «Черноморец» с 12 очками после 18 туров занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице.