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12:48 (мск), источник: Vesti.kz

Покинувший новичка КПЛ легионер определился с местом продолжения карьеры

Бывший полузащитник «Окжетпеса» Виталий Гошкодеря стал игроком клуба украинской премьер-лиги «Черноморец», передает корреспондент Vesti.kz.

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О деталях трудового соглашения пока не сообщается. При этом ранее в одесский клуб перебрался Владимир Аржанов, известный казахстанским болельщикам по выступлениям за «Атырау» и «Кайсар».

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Последние полтора сезона Гошкодеря отыграл за «Окжетпес» и помог синегорцам вернуться в премьер-лигу. В 2018-м он провел в казахстанской первой лиге 31 матч, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

31-летний Гошкодеря — воспитанник донецкого «Шахтера», но в состав основной команды так и не пробился, тогда как за «Шахтер-3» отличился трижды в 41 игре. Также на родине играл за донецкий «Олимпик», «Волынь», «Кривбасс», «Нефтяник-Укрнефть».

Отметим, что «Черноморец» с 12 очками после 18 туров занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице.

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