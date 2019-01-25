«Кайрат» отдаст экс-игрока сборной Казахстана в другой клуб КПЛ
Правый защитник «Кайрата» Ермек Куантаев близок к уходу из команды, передает корреспондент Vesti.kz.
Правый защитник «Кайрата» Ермек Куантаев близок к уходу из команды, передает корреспондент Vesti.kz.
28-летний футболист принял участие в первом
Контракт с клубом у Куантаева действует еще один год. В ближайшее время он определится с новой командой. Не прочь вернуть футболиста «Жетысу», в котором воспитанник костанайской школы футбола отыграл 18 матчей в прошлом сезоне КПЛ.
Также на Куантаева претендуют и другие клубы КПЛ, в числе которых фигурирует «Окжетпес», вернувшийся в
Свою карьеру Куантаев начинал в «Тоболе», в котором становился чемпионом страны в 2010 году и признавался дучшим молодым игроком. За «Кайрат» защитник выступает с 2014 года. За это время провел в алматинском клубе 71 матч и забил 4 гола. Трижды завоевывал Кубок и дважды Суперкубок Казахстана.
За сборную Казахстана Куантаев сыграл один матч в 2015 году, когда вышел на замену в поединке против Исландии. Также он получал вызов в команду от Талгата Байсуфинова в 2016 году.