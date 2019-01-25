«Кайрат» отдаст экс-игрока сборной Казахстана в другой клуб КПЛ

28-летний футболист принял участие в первом учебно-тренировочном сборе, который прошел в Алматы. На второй УТС «Кайрата», который стартовал на днях в Турции, защитник приглашение от нового главного тренера Алексея Шпилевского не получил.

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Контракт с клубом у Куантаева действует еще один год. В ближайшее время он определится с новой командой. Не прочь вернуть футболиста «Жетысу», в котором воспитанник костанайской школы футбола отыграл 18 матчей в прошлом сезоне КПЛ.

Также на Куантаева претендуют и другие клубы КПЛ, в числе которых фигурирует «Окжетпес», вернувшийся в премьер-лигу. .

Свою карьеру Куантаев начинал в «Тоболе», в котором становился чемпионом страны в 2010 году и признавался дучшим молодым игроком. За «Кайрат» защитник выступает с 2014 года. За это время провел в алматинском клубе 71 матч и забил 4 гола. Трижды завоевывал Кубок и дважды Суперкубок Казахстана.