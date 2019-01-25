Не было лицензии: кто ответит за пропажу самолета Салы

Источник: AP 2019

Продолжается расследование пропажи самолета, на борту которого находился новичок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала. По данным издания The Times, правоохранительные органы установили, что у 60-летнего британского пилота Дэвида Ибботсона, который управлял воздушным судном, отсутствовала лицензия для осуществления платных перелетов.

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Однако пока неизвестно, был ли рейс Салы платным или частным. В настоящий момент этот факт устанавливается.

По информации The Mirror, Ибботсон работал инженером по газовому хозяйству, однако имел большой опыт в пилотировании легких самолетов, поскольку часто занимался тем, что доставлял любителей прыжков с парашютом на нужную высоту.

Напомним, в это трансферное окно Сала стал игроком «Кардиффа», перейдя в британский клуб из французского «Нанта». Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнерами по французской команде и отправился на частном самолете в Уэльс. Полет Салы должен был продлиться всего 50 минут. Футболист вылетел из Нанта в 20.15 по местному времени, а в 20.30 сигнал с воздушным судном был утерян. На поиск игрока были направлены два вертолета и несколько спасательных судов. Обстоятельства происшествия неизвестны. На борту самолета находились только два человека: футболист и пилот.

24 января полиция решила прекратить поисковую операцию, несмотря на то что самолет или его обломки так и не были найдены.

Спасатели обнаружили только непонятные обломки в Ла-Манше, но не было доказано, что они принадлежали самолету Салы.

«Мне сообщили, что в море были найдены подушка, ярко-оранжевый предмет, коробка и множество элементов белого цвета, плавающих рядом с изогнутым куском металла. На место обнаружения обломков была направлена спасательная лодка», — приводила слова офицера спасательной группы Джона Фитцжеральда RMC.

В «Кардиффе» подтвердили, что спасателям не удалось найти никаких следов самолета, пилота или пассажира.

«Капитан порта Дэвид Баркер сказал, что, несмотря на все усилия воздушных транспортных средств, не удалось найти никаких следов самолета, пилота или пассажира», — говорилось на официальном сайте «Кардиффа».

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Также в «Кардиффе» отметили, что в клубе были готовы организовать перелет Салы в Уэльс. Однако, по словам менеджера Мехмета Далмана, аргентинец сам отказался от этой платной услуги.

«Мы поговорили с игроком и спросили, хочет ли он, чтобы мы организовали его перелет в Кардифф. Честно говорю: это была бы платная услуга. Эмилиано отказался от нашей помощи и сам решал этот вопрос», — сказал менеджер валлийского клуба Далман.

В свою очередь, в «Нанте» призвали власти Нормандских островов возобновить поиски самолета аргентинского футболиста.

По данным The Sun, легкомоторный самолет мог пропасть из-за обледенения крыльев. Об этом якобы могла свидетельствовать тряска, о которой сообщал игрок в своем последнем сообщении, и его предположения о том, что самолет разваливается.

Напомним, что до пропажи самолета с радаров аргентинский футболист оставил запись в чат мессенджера друзьям, где поведал о своих опасениях относительно полета. Он написал, что что ему очень страшно.

Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, пошлют ли они кого-нибудь на поиски, ведь найти меня невозможно. Эмилиано Сала

«Привет, парни, как дела? Я без сил. Я переделал кучу дел в Нанте, а сейчас лечу в Кардифф на самолете, который, кажется, вот-вот развалится. Завтра все начнется, днем я приступлю к тренировкам с новой командой. Поглядим, что получится. Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, пошлют ли они кого-нибудь на поиски, ведь найти меня невозможно. Боже, как же страшно», — приводила издание Ole текст сообщения.

У полиции острова Гернси на данный момент существуют четыре версии событий.

«Первая: они высадились в другом месте, но не вышли на связь. Вторая: они приземлились на воду, были подобраны проходящим кораблем, но не вышли на связь. Третья: они приземлились на воду и перебрались в спасательный плот, который, как мы знаем, был на борту. Четвертая: самолет развалился при соприкосновении с водой, оставив их в море», — говорилось в заявлении местных правоохранительных органов в твиттере.