Пропавший футболист АПЛ летел с пилотом без лицензии

Источник: Reuters

Источник отмечает, что в регистре гражданской авиации указано, что 59-летний Дэвид Айбботсон имел разрешение только на частные перелеты. По словам представителя Отдела по расследованию авиапроисшествий, в настоящий момент изучаются все аспекты проводимого рейса, в том числе будет установлено, был ли полет частным или коммерческим.

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Самолет с Салой на борту пропал 22 января. Он следовал из Нанта в Кардифф и исчез с радаров в небе над Ла-Маншем. Поисковая операция шла два дня и завершилась 24 января. Ни воздушное судно, ни пассажиры обнаружены не были. По версии таблоида The Sun, самолет мог исчезнуть из-за обледенения крыльев.