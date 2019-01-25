Белорусский футболист Роман Василюк завершил игровую карьеру
25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский футболист, форвард брестского «Динамо» Роман Василюк завершил активную игровую карьеру, сообщили БЕЛТА в
25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский футболист, форвард брестского «Динамо» Роман Василюк завершил активную игровую карьеру, сообщили БЕЛТА в
Роман Василюк, который в ноябре отметил 40-летие, будет работать в скаутской службе ФК «Динамо-Брест», занимаясь поиском игроков для основного состава и клубной академии.
Роман Василюк — коренной брестчанин и начал профессиональную карьеру в 1996 году в брестском «Динамо». Всего в родном клубе Роман Василюк провел 240 матчей и забил 96 мячей. За долгие годы карьеры выступал также в составе мозырской «Славии», минского «Динамо», «Гомеля», «Минска», борисовского БАТЭ, гродненского «Немана», московского «Спартака»,
Является двукратным чемпионом Беларуси (2002, 2012), обладателем золота российского первенства (2001), выигрывал Кубок и Суперкубок Беларуси. Кроме того, Роман Василюк дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси (2000, 2007).