Белорусский футболист Роман Василюк завершил игровую карьеру

Роман Василюк, который в ноябре отметил 40-летие, будет работать в скаутской службе ФК «Динамо-Брест», занимаясь поиском игроков для основного состава и клубной академии.

Роман Василюк — коренной брестчанин и начал профессиональную карьеру в 1996 году в брестском «Динамо». Всего в родном клубе Роман Василюк провел 240 матчей и забил 96 мячей. За долгие годы карьеры выступал также в составе мозырской «Славии», минского «Динамо», «Гомеля», «Минска», борисовского БАТЭ, гродненского «Немана», московского «Спартака», тель-авивского «Хапоэля». В составе национальной сборной Беларуси провел 24 матча, забил 10 мячей.