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13:46 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский футболист Роман Василюк завершил игровую карьеру

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский футболист, форвард брестского «Динамо» Роман Василюк завершил активную игровую карьеру, сообщили БЕЛТА в пресс-службе брестчан.

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Роман Василюк, который в ноябре отметил 40-летие, будет работать в скаутской службе ФК «Динамо-Брест», занимаясь поиском игроков для основного состава и клубной академии.

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Роман Василюк — коренной брестчанин и начал профессиональную карьеру в 1996 году в брестском «Динамо». Всего в родном клубе Роман Василюк провел 240 матчей и забил 96 мячей. За долгие годы карьеры выступал также в составе мозырской «Славии», минского «Динамо», «Гомеля», «Минска», борисовского БАТЭ, гродненского «Немана», московского «Спартака», тель-авивского «Хапоэля». В составе национальной сборной Беларуси провел 24 матча, забил 10 мячей.

Является двукратным чемпионом Беларуси (2002, 2012), обладателем золота российского первенства (2001), выигрывал Кубок и Суперкубок Беларуси. Кроме того, Роман Василюк дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси (2000, 2007).

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