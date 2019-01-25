Президент ПФЛК рассказал о введении допинг-контроля в КПЛ, дате финале Кубка РК и новых клубах

По словам Абраева, основной вопрос перед стартом сезона — состояние стадионов и полей. Проблемы есть у некоторых участников КПЛ.

«Совместно с департаментом сертификации и лицензирования Казахстанской федерации футбола (КФФ) был разработан новый регламент по инфраструктуре. В документе отражены четкие требования для допуска арен к проведению матчей разных уровней. Уже сегодня сложилась тревожная ситуация в нескольких регионах после проведения инспекций — основной и резервные стадионы “Атырау” и “Шахтера”, а также резервные стадионы “Актобе” и “Тараза” не соответсвуют требованиям организации матчей уровня КПЛ. Конечно, еще осталось немного времени для устранения недочетов, но все проблемы слишком серьезные, требующие внимательного подхода. На состоявшемся общем собрании ПФЛК мы предупредили вышеназванные клубы, чтобы они рискуют проводить домашние матчи на нейтральных стадионах. Это очень жесткая мера. Но давайте спросим себя — почему одни клубы вкладывают не только в комплектование команд, но и в инфраструктуру, а другие просто из года в год набирают составы и участвуют в чемпионате? Сейчас мы обсуждаем такой вариант, что в дальнейшем при отсутствии развития стадионов нет никакого смысла выдавать допуск в премьер-лигу. Чемпионат Казахстана — это высший дивизион и мы хотим, чтобы клубы стремились к развитию по всем фронтам, потому что премьер-лига — это лицо казахстанского футбола».

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В новом сезоне в первой лиге будет заявлен фарм-клуб «Ордабасы», а во второй появятся несколько новых участников.

«Увеличение количества участников положительно сказывается как на динамику турнира, так и на уровень первенства в целом. Клубы единогласно поддержали стремление “Ордабасы” открыть новую команду в своей структуре. Однако буквально сегодня мы получили письмо о том, что шымкентский клуб не успевает в связи с рядом организационных вопросов подготовить команду к старту Первенства в этом году и вопрос об участии переносится на сезон-2020. В общей сложности мы ожидаем, что в первой лиге-2019 примет участие 14 клубов. Дополнительно хочу подчеркнуть, что фарм-клубы, участвующие в первой лиге не имеют права на повышение в классе, команды выступают вне конкурса. Аналогично было и в прошлом сезоне, в котором участвовали “Актобе-Жас”, “Байконур”, “Жетысу Б”, “Шахтер-Булат”, “Кайрат А” — эти коллективы даже в случае победы в первенстве не имели права выйти в премьер-лигу. Но добавлю, что для наличия такого фарм-клуба в первой лиге необходимо иметь молодежную команду во второй лиге. И в случае, если ваша молодежь выиграла вторую лигу, то уже можно выбирать — поднимаешься выше в первую или остаешься во второй. Что касается новых команд, то для них схема повышения в классе простая — поэтапное участие в каждой лиге по спортивному принципу. Администрация ПФЛК получила заявки на участие во Второй лиге от двух новых клубов — СДЮСШОР № 8 города Астаны и ФК “Арыс” из Арыся. Лига приветствует пожелание новых коллективов получить профессиональный статус. Сейчас проводится инспекция заявочной документации, чтобы убедиться в готовности команд провести футбольный сезон на новом для себя уровне. Далее мы познакомим членов Лиги с итогами инспекции и клубы примут решение о включении команд в состав участников. Добавлю, что футбольный клуб “Академия Оңтүстік” выразил желание выставить молодежную команду во второй лиге. Таким образом, в составе клуба будет две команды — в первой и во второй лигах. Говоря о количественном составе дивизиона, мы ожидаем 17 участников второй лиги в новом сезоне».

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По словам Абраева, при составлении календаря будут учитываться запросы нового главного тренера сборной Казахстана Михала Билека. У финала Кубка Казахстана теперь появится новая дата.

«В текущем сезоне верстать календарь было достаточно непросто. Я думаю, любители футбола обратили внимание, что впервые за долгое время отборочный цикл к чемпионату Европы состоится за один календарный год. Это означает, что нам было необходимо внедрить в расписание матчей пять официальных окон ФИФА для того, чтобы игроки выезжали в свои национальные сборные. КФФ недавно представила нового главного тренера главной команды страны, мы готовы с понимаем относиться к его пожеланиям, клубы всегда ведут диалог с Департаментом сборных команд на предмет организации сборов и проведения международных матчей. Опыт и профессионализм господина Билека заслуживает уважения, мы уверены, что новый наставник — грамотный специалист, который внесет положительную лепту в развитие футбола. При составлении календаря мы также постарались учесть интересы участников еврокубковых турниров, выделив специальные резервные дни. Ну и что интересно для болельщиков — абсолютное большинство матчей пройдут в выходные дни. Надеемся, что это положительно скажется на посещаемости игр. Еще одно серьезное изменение — это финал Кубка страны в сентябре. Мы очень хотим продолжить практику проведения финальных матчей в регионах. К сожалению, в прошедшем году погодные условия не позволили организовать игру в Шымкенте. Учитывая этот фактор, мы посчитали правильным запланировать матч в начале осени. Конечно, мы будем далее смотреть ситуацию, и если один из финалистов пробьется в групповую стадию Лиги чемпионов или Лиги Европы, то возможно будут внесены коррективы в дату проведения финала, но глобально наш настрой — организовать футбольный праздник в одном из регионов Казахстана при хорошей погоде. Напомню, что с прошлого сезона мы возобновили практику составления календаря с применением жеребьевки. Само по себе расписание уже сверстано в цифровом виде, в середине февраля каждый из представителей клубов вытянет по номеру для своей команды, цифры будут заменены на названия и станет известен точный календарь. Жеребьевка будет в обязательном порядке показана в прямом эфире на ПФЛК-ТВ и болельщики вновь все увидят своими глазами», — отметил Абраев.

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С нового сезона в регламентах всех соревнований появится пункт о допинг-контроле.