Филипп Лам стал почетным гражданином Мюнхена
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Бывший капитан «Баварии» и сборной Германии по футболу Филипп Лам сообщил, что его избрали почетным гражданином Мюнхена, причем впервые этого звания был удостоен спортсмен.
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Бывший капитан «Баварии» и сборной Германии по футболу Филипп Лам сообщил, что его избрали почетным гражданином Мюнхена, причем впервые этого звания был удостоен спортсмен.
«Я очень горжусь, что стал первым спортсменом, избранным почетным гражданином моего родного города Мюнхена. Я провел здесь почти всю свою жизнь и испытал много замечательных моментов. Большое спасибо Мюнхену за столь большую честь!» — написал Лам в своем микроблоге в Twitter.
Лам родился в Мюнхене 11 ноября 1983 года. В 1995 году он попал в систему «Баварии», а в 2002 году дебютировал в основной команде клуба. В 2003—2005 годах Лам на правах аренды выступал за «Штутгарт», а затем вернулся в «Баварию» и стал ее основным игроком, впоследствии — капитаном.
В составе «Баварии» Лам стал восьмикратным чемпионом Германии, шесть раз завоевал Кубок страны, трижды — Суперкубок Германии, по разу выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Кубок немецкой лиги. В активе Лама 113 матчей и 5 голов за сборную Германии, с которой он стал чемпионом мира (2014) и
Лам завершил игровую карьеру по окончании сезона-2016/17 в возрасте 33 лет. Он стал 17-м игроком, включенным в Зал славы «Баварии». В декабре 2017 года Лам был назначен почетным послом заявки Германии на право принять чемпионат Европы 2024 года.