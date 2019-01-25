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14:32 (мск), источник: Р-Спорт

Филипп Лам стал почетным гражданином Мюнхена

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Бывший капитан «Баварии» и сборной Германии по футболу Филипп Лам сообщил, что его избрали почетным гражданином Мюнхена, причем впервые этого звания был удостоен спортсмен.

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Источник: AP 2019

«Я очень горжусь, что стал первым спортсменом, избранным почетным гражданином моего родного города Мюнхена. Я провел здесь почти всю свою жизнь и испытал много замечательных моментов. Большое спасибо Мюнхену за столь большую честь!» — написал Лам в своем микроблоге в Twitter.

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Лам родился в Мюнхене 11 ноября 1983 года. В 1995 году он попал в систему «Баварии», а в 2002 году дебютировал в основной команде клуба. В 2003—2005 годах Лам на правах аренды выступал за «Штутгарт», а затем вернулся в «Баварию» и стал ее основным игроком, впоследствии — капитаном.

В составе «Баварии» Лам стал восьмикратным чемпионом Германии, шесть раз завоевал Кубок страны, трижды — Суперкубок Германии, по разу выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Кубок немецкой лиги. В активе Лама 113 матчей и 5 голов за сборную Германии, с которой он стал чемпионом мира (2014) и вице-чемпионом Европы (2008). Был капитаном национальной команды.

Лам завершил игровую карьеру по окончании сезона-2016/17 в возрасте 33 лет. Он стал 17-м игроком, включенным в Зал славы «Баварии». В декабре 2017 года Лам был назначен почетным послом заявки Германии на право принять чемпионат Европы 2024 года.

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