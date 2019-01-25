Филипп Лам стал почетным гражданином Мюнхена

Источник: AP 2019

«Я очень горжусь, что стал первым спортсменом, избранным почетным гражданином моего родного города Мюнхена. Я провел здесь почти всю свою жизнь и испытал много замечательных моментов. Большое спасибо Мюнхену за столь большую честь!» — написал Лам в своем микроблоге в Twitter.

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Лам родился в Мюнхене 11 ноября 1983 года. В 1995 году он попал в систему «Баварии», а в 2002 году дебютировал в основной команде клуба. В 2003—2005 годах Лам на правах аренды выступал за «Штутгарт», а затем вернулся в «Баварию» и стал ее основным игроком, впоследствии — капитаном.

В составе «Баварии» Лам стал восьмикратным чемпионом Германии, шесть раз завоевал Кубок страны, трижды — Суперкубок Германии, по разу выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Кубок немецкой лиги. В активе Лама 113 матчей и 5 голов за сборную Германии, с которой он стал чемпионом мира (2014) и вице-чемпионом Европы (2008). Был капитаном национальной команды.