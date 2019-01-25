«Высокомерный» Анри потерял контроль над «Монако»

Источник: РИА "Новости"

Источники, знакомые с ситуацией в клубе, рассказали изданию, что Анри вел себя «высокомерно» и не слушал мнения со стороны. Также он мог позволить себя высказывания, оскорблявшие футболистов. В частности, портал описывает такой случай: «Во время одного из матчей Анри сказал: “И этот человек стоит 10 миллионов евро?” Эту фразу услышали игроки, оставшиеся на скамейке».

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В целом же поведение Анри и неоднозначные решения привели к тому, что он потерял контроль над командой и настроил против себя ряд игроков.

25 января француз был отстранен от работы с командой. Эта мера была названа временной: в клубе не определились с будущим Анри. К следующей игре монегасков будет готовить Франк Пасси.