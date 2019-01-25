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14:43 (мск), источник: Lenta.Ru

«Высокомерный» Анри потерял контроль над «Монако»

Игроки «Монако» были недовольны стилем общения главного тренера Тьерри Анри, которого руководство клуба временно отстранило от работы. Об этом сообщает Goal.com.

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Источник: РИА "Новости"

Источники, знакомые с ситуацией в клубе, рассказали изданию, что Анри вел себя «высокомерно» и не слушал мнения со стороны. Также он мог позволить себя высказывания, оскорблявшие футболистов. В частности, портал описывает такой случай: «Во время одного из матчей Анри сказал: “И этот человек стоит 10 миллионов евро?” Эту фразу услышали игроки, оставшиеся на скамейке».

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В целом же поведение Анри и неоднозначные решения привели к тому, что он потерял контроль над командой и настроил против себя ряд игроков.

25 января француз был отстранен от работы с командой. Эта мера была названа временной: в клубе не определились с будущим Анри. К следующей игре монегасков будет готовить Франк Пасси.

«Монако» провел под руководством Анри 104 дня. За это время команда провела 20 матчей, в которых потерпела 11 поражений, пять раз сыграла вничью и лишь четырежды победила. В чемпионате Франции монегаски идут 19-ми (предпоследнее место), также команда вылетела из национального Кубка и Лиги чемпионов.

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