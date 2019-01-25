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15:07 (мск), источник: Прессбол

БАТЭ запустил новый проект, направленный на школьников Борисовщины, которые пока не являются активными поклонниками «желто-синих»

ФК БАТЭ запустил новый социальный проект, направленный на школьников Борисовщины, которые пока не являются активными поклонниками «желто-синих».

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Источник: Reuters

Специалист по работе с болельщиками Сергей Синкевич посетил среднюю школу № 6, где представил собравшимся — учащимся 8−9-х классов — презентацию о клубе в формате «От первых дней истории к современности», рассказал о наиболее значимых достижениях и личностях в летописи 15-кратных чемпионов Беларуси, а также ответил на многочисленные вопросы.

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Авторы самых интересных получили в подарок майки с символикой БАТЭ.

«Приглашаем и другие общеобразовательные школы Борисова и района к участию в проекте. Обращайтесь по тел. (+375 29) 278−97−15», — говорится в сообщении официального сайта БАТЭ.

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