БАТЭ запустил новый проект, направленный на школьников Борисовщины, которые пока не являются активными поклонниками «желто-синих»

Специалист по работе с болельщиками Сергей Синкевич посетил среднюю школу № 6, где представил собравшимся — учащимся 8−9-х классов — презентацию о клубе в формате «От первых дней истории к современности», рассказал о наиболее значимых достижениях и личностях в летописи 15-кратных чемпионов Беларуси, а также ответил на многочисленные вопросы.