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15:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард дортмундской «Боруссии» Исак перешёл в «Виллем II» на правах аренды

Дортмундская «Боруссия» в своём официальном «твиттере» объявила о переходе нападающего Александера Исака в нидерландский клуб «Виллем II» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

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Источник: AP 2019

«Мы считаем Алекса очень талантливым футболистом и хотим дать ему возможность получить максимальное количество игрового времени на высочайшем уровне», — сказал спортивный директор «шмелей» Микаэль Цорк.

Исак перешёл в «Боруссию» зимой 2017 года из шведского клуба АИК. В нынешнем сезоне 19-летний нападающий ни разу не появился на поле в матчах немецкой Бундеслиги. Дортмундская команда после 18 туров занимает первое место в турнирной таблице первенства, на шесть очков опережая главного конкурента в лице мюнхенской «Баварии».

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Боруссия Д
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