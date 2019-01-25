Форвард дортмундской «Боруссии» Исак перешёл в «Виллем II» на правах аренды

«Мы считаем Алекса очень талантливым футболистом и хотим дать ему возможность получить максимальное количество игрового времени на высочайшем уровне», — сказал спортивный директор «шмелей» Микаэль Цорк.



Исак перешёл в «Боруссию» зимой 2017 года из шведского клуба АИК. В нынешнем сезоне 19-летний нападающий ни разу не появился на поле в матчах немецкой Бундеслиги. Дортмундская команда после 18 туров занимает первое место в турнирной таблице первенства, на шесть очков опережая главного конкурента в лице мюнхенской «Баварии».