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15:26 (мск), источник: Прессбол

Товарищеский матч. «Неман» потерпел домашнее поражение от «Луча»

Гродненский «Неман» в товарищеском матче потерпел домашнее поражение от «Луча» — 0:2. Встреча прошла в гродненском футбольном манеже.

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НЕМАН — ЛУЧ — 0:2

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НЕМАН: Курганский (Шишлов, 36), Лешко (Копач, 56), Вегеря (Горбач, 46), Борисов, А. Концевой (Чеботаренко, 46), Легчилин (Якимов, 46), Рудик (М. Лукашевич, 46), М. Яблонский (Цеслюкевич, 46), Жуковский (к), Евдокимов (Чантурия, 46), Рассадкин (Лукашин, 46).

ЛУЧ: Куршубадзе, Чикида, Хвалько, Яшин (Бондаренко, 46), Н. Степанов (к) (Каплунов, 46), Т. Лукашевич, Шило (Зоран Марушич, 46), Ал. Залеский (Талейко, 46), Побудей (Кац, 70; А. Козлов, 85), Грибовский (Ханкевич, 46), Кац (Ю. Козлов, 56; И. Козлов, 85).

ГОЛЫ: 0:1 — Ханкевич (48). 0:2 — Зоран Марушич (64).

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