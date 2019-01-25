Анчелотти: Аллан останется в «Наполи»

«Он мало тренировался и у него была тяжёлая неделя. Единственное, что я знаю, это то, что Аллан останется. Он важный игрок для нас, и он останется таковым во второй половине сезона. Нашему клубу не было необходимости его продавать», — цитирует Анчелотти Football Italia.