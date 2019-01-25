Анчелотти: Аллан останется в «Наполи»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти сообщил, что полузащитник Аллан зимой не покинет команду, несмотря на интерес со стороны «ПСЖ».
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти сообщил, что полузащитник Аллан зимой не покинет команду, несмотря на интерес со стороны «ПСЖ».
Ранее в СМИ сообщалось, что французский клуб уже согласовал с бразильцем условия четырёхлетнего контракта на общую сумму в € 32 млн.
«Он мало тренировался и у него была тяжёлая неделя. Единственное, что я знаю, это то, что Аллан останется. Он важный игрок для нас, и он останется таковым во второй половине сезона. Нашему клубу не было необходимости его продавать», — цитирует Анчелотти Football Italia.
28-летний Аллан перешёл в «Наполи» летом 2015 года из «Удинезе». Сумма трансфера составила € 11,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах итальянского национального чемпионата (14 — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач. За сборную Бразилии сыграл два матча.