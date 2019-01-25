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15:52 (мск), источник: Прессбол

Егор Семенов перешел из «Луча» в «Слуцк»

Полузащитник Егор Семенов перешел из «Луча» в «Слуцк». В прошлом сезоне хавбек провел 24 матча, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

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Помимо этого, в свое время Егор выступал за такие клубы, как «Клеческ», «Сморгонь», «Смолевичи» и «Крумкачы».

«Добро пожаловать! Пожелаем футболисту удачи в нашей команде!» — говорится в сообщении официального сайта «Слуцка».

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