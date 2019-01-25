СМИ: Мата может покинуть «МЮ»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может покинуть клуб летом.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может покинуть клуб летом.
Как сообщает Daily Mirror, «красные дьяволы» не предложили 30-летнему испанцу новый контракт.
Действующее соглашение с Матой рассчитано до 30 июня 2019 года. После этого он станет свободным агентом. На игрока претендуют «Арсенал», «Ювентус», «Барселона» и «ПСЖ».
В текущем сезоне Мата провел 22 матча за «МЮ», забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи.