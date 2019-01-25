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17:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Мата может покинуть «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может покинуть клуб летом.

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Источник: Reuters

Как сообщает Daily Mirror, «красные дьяволы» не предложили 30-летнему испанцу новый контракт.

Действующее соглашение с Матой рассчитано до 30 июня 2019 года. После этого он станет свободным агентом. На игрока претендуют «Арсенал», «Ювентус», «Барселона» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Мата провел 22 матча за «МЮ», забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи.

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