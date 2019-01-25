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18:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фенербахче» объявил о переходе защитника «Челси» Мозеса

Нигерийский защитник лондонского «Челси» Виктор Мозес перешёл в стамбульский «Фенербахче».

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Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Турецкий клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20. В нынешнем сезоне он провёл всего два матча в чемпионате Англии, проведя на поле в общей сложности всего 26 минут.

28-летний Мозес перешёл в «Челси» летом 2012 года из «Уигана». Сумма трансфера составила € 11,5 млн. В составе лондонского клуба он становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, а также победителем Лиги Европы. За сборную Нигерии Мозес провёл 37 матчей и стал автором 12 забитых мячей.

Напомним, что «Фенербахче» является соперником «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч пройдёт в Турции 12 февраля, ответная встреча состоится в России 21 февраля.

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