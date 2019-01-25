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20:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Жардим вернётся в «Монако» перед матчем Кубка Лиги с «Генгамом»

Португальский специалист Леонарду Жардим в ближайшее время вновь станет главным тренером «Монако».

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Источник: Reuters

Об этом сообщает L’Equipe.

По данным источника, Жардим вернётся на пост наставника монегасков перед полуфинальным матчем Кубка французской лиги с «Генгамом», который состоится 29 января в Генгаме на стадионе «Стад дю Рудуру».

Напомним, что 44-летний Жардим тренировал «Монако» с 2014 года. Под его руководством клуб становился чемпионом Франции в сезоне-2016/17. 11 октября 2018 года португалец был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов. Его преемником стал Тьерри Анри, но французу не удалось выправить положение.

После 21 тура «Монако», набрав 15 очков, находится в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице Лиги 1.

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