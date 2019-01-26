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00:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Соперник предложил клубу АПЛ замену пропавшему футболисту

Алжирский нападающий «Лестер Сити» Ислам Слимани может оказаться в «Кардифф Сити». Об этом сообщает агент Мартин Кокшоу в своем Twitter.

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Источник: AP 2019
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«Лисы» готовы отозвать нападающего из аренды в турецком «Фенербахче» и отправить играть за валлийский клуб. Слимани может заменить новичка «Кардиффа» Эмилиано Сала, пропавшего без вести во время перелета в Англию.

Сала был куплен «Кардиффом» у «Ниццы» за рекордные для английского клуба 20 миллионов евро. 22 января самолет с игроком на борту скрылся с радаров. Спустя двое суток полиция объявила о завершении поисков судна. Шансы на то, что Сала выжил оценили как крайне низкие. «Кардифф» обязан выплатить «Ницце» сумму трансфера.

Слимани провел 14 игр в чемпионате Турции и отметился лишь одним забитым мячом. В «Лестер» форвард перешел в 2016 году из лиссабонского «Спортинга».

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