Что смотреть в субботу: матч жизни для команды Головина, Черышев против недавних одноклубников

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Что смотреть

26 января, суббота

«Дижон» — «Монако». 22.00. Стадион «Гастон-Жерар».

«Милан» — «Наполи». 22.30. Стадион «Сан-Сиро».

«Валенсия» — «Вильярреал». 22.45. Стадион «Месталья».

Новая революция в Монте-Карло

Быть или не быть? Фактически этот гамлетовский вопрос стоит перед «Монако» накануне матча с «Дижоном». Командой, которая занимает 18-ю строчку в таблице, дающую право отстоять место в лиге 1 в «стыках». Избежавший травмы Александр Головин и его одноклубники после оглушительного фиаско во встрече со «Страсбуром» (1:5) отстают от своего ближайшего оппонента всего на два очка и в случае успеха могут покинуть зону прямого вылета. Правда, гладко это выглядит только на бумаге, тогда как последние события в Монте-Карло напоминают сплошные овраги.

Первый из них — нынешнее состояние команды из княжества. Во вторник она снова выглядела беспомощно и с треском вылетела из Кубка Франции, проиграв дома лидеру второго дивизиона «Метцу» (1:3). Овраг номер два — соперник, за которого свое поле и эмоциональный подъем после того, как в среду «Дижон» в гостях разгромил занимающий четвертое место «Сент-Этьен» с удивительным для футбола счетом 6:3. Но главное, непонятно, как подготовится «Монако» к субботней игре.

Еще в четверг утром Тьерри Анри отправил группу футболистов во второй состав и сопроводил свое решение следующими словами: «Мне нужны парни, которые хотят спасти клуб. “Монако” идет на войну». А всего через несколько часов выяснилось, что у княжеского войска будет новый командующий. Руководство клуба приостановило работу знаменитого в прошлом форварда на посту главного тренера, и к игре в Дижоне команду готовил Франк Пасси. Может быть, это встряхнет монегасков? Может, эмоций добавит новость о том, что их снова возглавит Леонарду Жардим (о возвращении которого «Монако» объявил в пятницу вечером)?

Поздравят ли тренера «Валенсии» победой?

Команда другого российского легионера — полузащитника Дениса Черышева — на короткий период вернулась на победную волну и избавилась от ничейного комплекса. Все началось с кубкового турнира, где «Валенсия» разгромила со счетом 3:0 хихонский «Спортинг», после чего уже в ла лиге добилась волевой победы в Виго над пребывающей в кризисе «Сельтой» (2:1). В середине недели, правда, случилась осечка в четвертьфинале кубка против «Хетафе» (0:1), но очевидно, что Марселино держал в уме как ответную игру на своем поле, так и предстоящий матч чемпионата, который станет для тренера 300-м на высшем уровне.

В субботу на «Месталью» приедет не блещущий на внутренней арене «Вильярреал». Участник плей-офф Лиги Европы обосновался в зоне вылета, несмотря на наличие в составе таких мастеров, как Бакка, Санти Касорла и недавно купленный у «Лестера» Иборра. Еще в прошлом сезоне Черышев играл за «подводников», а теперь отданный в аренду «Валенсии» россиянин может сделать положение бывших одноклубников еще более сложным. Никаких запретов на этот счет нет, и можно вспомнить матч первого круга. Тогда Денис провел на поле все 90 минут, а его команда отстояла нулевую ничью, последние полчаса проведя в меньшинстве из-за удаления Дани Парехо.

Пентек против Милика

«Сан-Сиро» с нетерпением ждет дебюта в составе «Милана» главной сенсации текущего чемпионата Италии Кшиштофа Пентека. Еще полгода назад о поляке никто не слышал, а теперь «Дженоа», купившая форварда за весьма скромную сумму, выручила на его продаже 35 миллионов евро. Пентек наряду с закрепившимся в основном составе бразильским новобранцем Лукасом Пакетой считается будущим миланского клуба. Переехавший в Англию Игуаин уже прошлое, а с поляка теперь будет особый спрос. Если он значительную часть сезона опережал в списке бомбардиров Криштиану Роналду, играя за не самый сильный клуб, то в рвущейся в Лигу чемпионов команде обязан выступать еще лучше.

Возможно, Пентеку стоило бы для начала познакомиться с новым коллективом и почувствовать игру в матче со скромным соперником. Однако судьба и календарь сразу предлагают ему экзамен повышенной сложности в виде встречи с «Наполи». Плюс — персональную дуэль с соотечественником Миликом, также находящимся в списке лучших снайперов серии А. Будет интересно.