«МЮ» прошел «Арсенал» в Кубке Англии. Были драка, кровь и 10 добавленных минут

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Алексис против бывшей

Кажется «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» встретились в Кубке Англии слишком рано. По вывеске и внутрибританскому значению это топ-вывеска для финала. Несколько дней назад «Арсенал» победил «Челси» (2:0) в АПЛ, а «МЮ» в принципе не проигрывает после прихода Уле-Гуннар Сульшера.

«Арсенал» отнесся к игре с «МЮ» со всей серьезностью, в старте вышли самые лучшие. Ворота Петра Чеха защищали Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Сократис, Лоран Косьельни и Сеад Колашинац. В полузащите появились Лукас Торрейра и Гранит Джака, а Александру Ляказетту и Пьер-Эмерику Обамеянгу помогали Алекс Ивоби и Аарон Рэмзи.

Вот «Манчестер Юнайтед» вышел не в пиковом составе. Сульшер дал шанс некоторым резервистам и лавочникам. В рамке — Серхио Ромеро, в обороне Эшли Янг, Виктор Линделеф, Эрик Байи и Люк Шоу. В середине поля разрушали Андер Эррера и Неманья Матич, а Ромелу Лукаку помогали Джесси Лингард, Поль Погба и Алексис Санчес. Последний играл против бывшей команды.

Заряженность наивысшего уровня

Огнище началось после первого получаса игры. Когда Алексис забил бывшей команде после идеального проникающего паса Лукаку. Чилиец старался не праздновать, но по факту эмоций скрыть не смог. Его гол на 31-й минуте во многом состоялся из-за несогласованных действий в обороне. Несколькими минутами ранее Сократис покинул поле из-за травмы лодыжки и уступил место Шкодрану Мустафа. Немец не сразу вошел в игру, чем и воспользовался соперник.

Сразу же «Юнайтед» воткнул второй. «Арсенал» увлекся атакой и оставил у своих ворот слишком мало футболистов. Лукаку свалился на фланг и прострелил на одинокого набегающего Лингарда. Джесси без проблем аккуратно положил мяч в ворота Чеха. «МЮ» идеально поймал момент, когда «Арсенал» забуксовал.

Но команды Унаи Эмери не сдаются, он уже успел привить этот ген ранее слабохарактерному «Арсеналу». На 43-й минуте один мяч отыграл Обамеянг. Габонец подкараулил прострел на дальней штанге. Атаку начал Рэмзи, он же вошел в штрафную и прострелил. Транзитом через мысок Ляказетта мяч дошел до Обамеянга и форвард забил 17-й гол за «Арсенал» в этом сезоне.

Травмы сломали «Арсенал»

После перерыва хозяева лишились второго центрального защитника. Лукаку зарядил по голове Косьельни, пока тот лежал на газоне. Бельгиец не видел француза, поэтому карточку не получил. В итоге в центр обороны спустился Джака, а в опорной зоне появился Маттео Гендузи. Также Эмери дал шанс Месуту Озилу. Но немец себя не проявил. Зато проявил свежий Антони Марсьяль. Француз на 83-й минуте подкараулил сейв Чеха после дальнего удара Погба. Никто не закрыл Марсьяля и он без проблем в ходе контратаки забил третий гол «Манчестер Юнайтед».

Инертность Озила раздражала. Выход немца — единственная продуманная замена Эмери, остальные две оказались вынужденными. Но ни Месут ни кто-то другой не смог вскрыть грамотно упакованную оборонительную схему «Юнайтед». В итоге в 1/8 Кубка Англии после этого зубодробительного и богатого на события матча идет «Манчестер Юнайтед». Сульшер все еще не победим.

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед — 1:3 (1:2).

Голы: Обамеянг, 43 — Санчес, 31; Лингард, 33; Марсьяль, 82.

«Арсенал»: Чех, Косьельни (Гендузи, 64), Папастатопулос (Мустафи, 21), Колашинац, Рэмзи, Мэйтленд-Найлз, Ивоби (Озил, 64), Торрейра, Джака, Ляказетт, Обамеянг.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Байи, Шоу, Янг, Линделеф, Погба, Матич, Лингард (Джонс, 88), Эррера, Санчес (Марсьяль, 72), Лукаку (Рэшфорд, 72).

Предупреждения: Косьельни, 544 Колашинац, 86; Гендузи, 90 -Янг, 68; Лингард, 76; Рэшфорд, 86.