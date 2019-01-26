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«Милан» отберёт очки у «Наполи»

По мнению аналитиков БК «Лига Ставок», команда Карло Анчелотти увезёт из Милана в лучшем случае очко.

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Источник: AFP 2019

Неаполитанцы подошли к матчу с серией из трёх побед, в общей сложности забив семь мячей. Только вот все они были добыты при родных трибунах, тогда как последний выезд «Наполи» обернулся поражением. Причём гостил он в том же Милане, только у «Интера» (0:1), чей сосед сейчас как минимум не слабее. Характерно и то, что подопечные Анчелотти все три своих поражения в нынешнем розыгрыше Серии A потерпели на выезде.

Футбол
Италия 2018/2019
Тур 21, 26.01.2019, 22:30
Милан
-Наполи-

Что касается «Милана», то начавшийся в декабре кризис остался позади, и Дженнаро Гаттузо сохранил свой пост. В последних пяти матчах чёрно-красные проиграли только «Ювентусу» (0:1) в Суперкубке Италии и одержали три победы. В Кубке миланцы дошли до четвертьфинала, а в Серии A поднялись на четвёртую строчку с неплохими перспективами на финиш сезона. Правда, и падение за пределы еврокубковой зоны может случиться уже в этом туре.

Дополнительной мотивацией для хозяев станет чудовищная серия в личных встречах с «Наполи». «Милан» не обыгрывал неаполитанцев с декабря 2014 года (2:0), с тех пор потерпев шесть поражений в восьми матчах. По мнению аналитиков БК «Лига Ставок», у команды Гаттузо сумасшедшая турнирная мотивация, которая позволит ей взять как минимум очко. На то, что «Милан» не проиграет, предлагается коэффициент 1,85.

Матч между «Миланом» и «Наполи» состоится 26 января в 22:30 МСК.

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