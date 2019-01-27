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01:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Промеса помог «Севилье» обыграть «Леванте» с разгромным счётом

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала «Леванте».

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Источник: AFP 2019

Встреча состоялась на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

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Голами в составе «Севильи» отметились Виссам Бен-Йеддер, Андре Силва, Франко Васкес и Пабло Сарабия, успешно реализовавший пенальти в ворота гостей. Голландский полузащитник «Севильи» Квинси Промес, ранее выступавший в составе московского «Спартака», вышел в стартовом составе, не сумел реализовать 11-метровый удар в концовке матча, после чего забил гол с игры.

«Севилья» набрала 36 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» (26) — на 10-м месте в таблице Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», в активе которой 46 очков.

Вконтакте
Севилья 5:0
Первый тайм: 0:0
Леванте
26.01.2019, 15:00 основной раунд: 21-й тур Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Пабло Мачин Лопес Пако
Голы
48′ Виссам Бен Йеддер (Р. Меса) 9
60′ Андре Силва (К. Промес) 12
71′ Франко Васкес (П. Сарабия) 22
80′ Пабло Сарабия 17
90′ Квинси Промес 21
Нереализованные пенальти
90′ К. Промес 21
Составы
Томаш Вацлик 1
Даниэл Каррису 6
Максимилиан Вебер 14
Роке Меса 7
Франко Васкес 22
Виссам Бен Йеддер 9
Андре Силва 12
Квинси Промес 21
12′ Серхи Гомес 3
40′ Габриэль Меркадо 25
56′ 74′ Эвер Банега 10
Ибраим Амаду 5
53′ Парреу Алейш Видаль 11
Пабло Сарабия 17
13 Паредес Ойер Оласабаль
4 Робер Пьер 86′
12 Хорхе Андухар Коке
18 Эрик Кабако
24 Хосе Кампанья
27 Фран Мансанара
2 Борха Майораль
11 Хосе Луис Моралес
10 Энис Барди 76′
5 Шейк Дукуре
16 Рубен Рочина 72′
23 Давид Ремесейро Хасон
21 Эммануэл Боатенг 76′
9 Марти Сальвадор Рохер
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 7
9 Удары в створ 0
5 Угловые 8
15 Фолы 13
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хавьер Альберола Рохас (Испания)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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