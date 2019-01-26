Кто нашел самолет для Салы? Новые подробности трагедии

Источник: AP 2019

Стали известны подробности того, как нападающий Эмилиано Сала оказался в самолете Piper PA-46 Malibu, который исчез с радаров во время перелета из Нанта в Кардифф. Футбольный агент Вилли Маккей рассказал BВC, что он занимался организацией рейса, но не выбирал пилота или само воздушное судно.

Что нужно знать о трансфере Салы

Британская корпорация обнародовала переписку, в которой Вилли Маккей обсуждал с Салой вопросы, связанные с организацией перелета. Переход 28-летнего аргентинца из французского в валлийский клуб был оформлен 20 января за 17 миллионов евро. Эта сделка стала рекордной в истории «Кардиффа».

На следующий день Сала, попрощавшись с партнерами по «Нанту» и тренерами команды, на частном самолете вылетел в Великобританию. По данным L'Équipe, воздушное судно пропало с радаров около 20.00 над Ла-Маншем неподалеку от острова Гернси. Той же ночью началась поисково-спасательная операция. В ходе нее была исследована территория в 4400 квадратных километров. 24-го числа власти приняли решение прекратить активные поиски. Вместе с тем, будет вестись мониторинг информации от судов и самолетов из того района.

Что рассказал агент

Из переписки, предоставленной Маккеем BBC, становится ясно, что оформлением трансфера Салы из «Нанта» в «Кардифф» занимался не он, а его сын Марк Маккей. Учитывая сложности с авиасообщением между городами, помочь южноамериканцу с поиском воздушного судна вызвался другой сын Маккея, нападающий молодежного состава «Кардиффа» Джек Маккей.

Агент отметил, что южноамериканский нападающий обсуждал с его сыновьями возможность полета на самолете той или иной авиакомпании.

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— Что до бронирования, мы связались с господином Дэвидом Хендерсоном (60-летний летчик прошел регистрацию на рейс в Нанте, но не сел в самолет. — Прим. «СЭ»). Он летал с нами и многими нашими игроками по всей Европе несчетное количество раз. Мы не занимались выбором самолета или пилота на этот рейс. И еще раз, чтобы внести ясность — самолет, на котором летел Эмилиано, не принадлежит нам. Трагические события, произошедшие с Салой, потрясли нас всех.

Также Маккей-старший отметил, что уже встречался с семьей и друзьми Салы и объяснил им, как их близкий человек оказался на борту этого самолета.

Позиция официальных лиц

Отдел по расследованию авиационных происшествий начал расследование трагического перелета. Во время разбирательства специалисты намерены выяснить все аспекты — в том числе наличие лицензии у пилота (по данным The Times, у Дэвида Ибботсона, который управлял самолетом, не было разрешения на осуществление платных перелетов. — Прим. «СЭ») и планы полета.

«Кардифф» начал внутреннее расследование, в рамках которого постарается восстановить цепь событий, предшествовавших посадке Cалы на борт Piper PA-46 Malibu. По данным источника BBC, руководству клуба стало известно об организации частного рейса только после того, как самолет не приземлился в Кардиффе в запланированное время. В клубе также отметили, что в его распоряжении нет частного самолета, который можно было бы выделить в пользование тому или иному игроку.