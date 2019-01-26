Семья Салы приступила к поискам футболиста

Попытку найти футболиста предприняла его семья, о планах которой стало известно накануне, 25 января. В операции, которая стартовала сегодня утром, принимают участие два судна.

Ранее стало известно, что полиция острова Гернси прекратила активные поиски пропавшего самолёта с Салой. В полиции сочли, что обнаружить живыми 28-летнего футболиста и пилота уже нет шансов. С этим оказались несогласны родственники игрока.



21 января вечером Сала попрощался с бывшими партнёрами по «Нанту» и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако вскоре воздушное судно пропало с радаров. Во время полёта Сала успел отправить голосовое сообщение, в котором сказал, что самолёт вот-вот развалится.