Семья Салы приступила к поискам футболиста
Поиски нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы были возобновлены сегодня, 26 января, сообщает L’Equipe.
Поиски нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы были возобновлены сегодня, 26 января, сообщает L’Equipe.
Попытку найти футболиста предприняла его семья, о планах которой стало известно накануне, 25 января. В операции, которая стартовала сегодня утром, принимают участие два судна.
Ранее стало известно, что полиция острова Гернси прекратила активные поиски пропавшего самолёта с Салой. В полиции сочли, что обнаружить живыми 28-летнего футболиста и пилота уже нет шансов. С этим оказались несогласны родственники игрока.
21 января вечером Сала попрощался с бывшими партнёрами по «Нанту» и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако вскоре воздушное судно пропало с радаров. Во время полёта Сала успел отправить голосовое сообщение, в котором сказал, что самолёт