Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Атлетико2
Хетафе0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д4
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М1
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург2
Хоффенхайм3
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц2
Нюрнберг1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вольфсбург0
Байер2
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Удинезе
Футбол. Зарубежный
20:30
Вердер
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:30
Леганес
Эйбар
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло3
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:45
Валенсия
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
15:00
Севилья5
Леванте0
Все события
Фоторепортажи
12Алина Загитова не смогла защитить титул на ЧЕ
19Родолфу в ЦСКА, Вагнер Лав — в футболке киевского «Динамо»
18:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Семья Салы приступила к поискам футболиста

Поиски нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы были возобновлены сегодня, 26 января, сообщает L’Equipe.

Наверх

Попытку найти футболиста предприняла его семья, о планах которой стало известно накануне, 25 января. В операции, которая стартовала сегодня утром, принимают участие два судна.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Ранее стало известно, что полиция острова Гернси прекратила активные поиски пропавшего самолёта с Салой. В полиции сочли, что обнаружить живыми 28-летнего футболиста и пилота уже нет шансов. С этим оказались несогласны родственники игрока.

21 января вечером Сала попрощался с бывшими партнёрами по «Нанту» и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако вскоре воздушное судно пропало с радаров. Во время полёта Сала успел отправить голосовое сообщение, в котором сказал, что самолёт вот-вот развалится.

Кардифф Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российскую фигуристку засудили в Японии!
Русская красотка стала новой звездой биатлона!
Логинов едва не совершил чудо в пасьюте, Фуркад опять встал
Новак Джокович — Рафаэль Надаль. Превью финала Australian Open
Осака — новая Серена? Японка выиграла второй «Шлем» подряд
Кто нашел самолет для Салы? Новые подробности трагедии
Игуаин уже в «Челси». Трансферы в Европе за неделю
Прогноз букмекеров: «Милан» отберет очки у «Наполи»
«МЮ» выбил «Арсенал» из Кубка Англии. С дракой и кровью
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь